الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق كلى لحركة المرور لتنفيذ أعمال إنشائية بميدان عرابى غدًا

غلق كلي لحركة المرور
غلق كلي لحركة المرور لتنفيذ أعمال إنشائية بميدان عرابي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات ‎‌المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بميدان عرابي بالقاهرة الجديدة، مما يستلزم تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور من ميدان عرابى اتجاه طريق السويس مع تحويل حركة مرور المركبات يساراً اتجاه شارع يوسف السباعي فيميناً شارع مصطفى كامل اتجاه طريق السويس، اعتباراً من الساعة 1,00 صباح يوم السبت الموافق 19/6/2021 حتى 6,00 صباح نفس اليوم.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات ‎‌المرورية ميدان عرابى بالقاهرة الجديدة غلق الكلى لحركة المرور ميدان عرابى إتجاه طريق السويس

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