الحصاد الأسبوعي لمحصول القمح في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الجمعة الحصاد الأسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بالشرقية للاطمئنان على مدى سلامة وصوله لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها ٤٧ صومعة وبانكر وشونه مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم لصوامع الحسينية ذات سعة تخزينية تقدر ٢٠ ألف طن بلغت (٥٦٩٦٤) طن و(١٢٦) كيلو قمح وصوامع أبو حماد ذات سعة تخزينية ٢٠ ألف طن بلغت (٤٥٩١٥) طن و(٧٧٥) كيلو قمح وصوامع ههيا ذات سعة تخزينه ٢٠ ألف طن قد بلغت (٤٥٢٠٨) طن و(٨٤٥) كيلو قمح وصوامع صان الحجر البحرية ذات سعة تخزينية ٢٥ ألف طن قد بلغت قد بلغت (٦٣٦٢٣) طن و(٧٧٠) كيلو قمح، وكذلك صوامع الكسارة بالصالحية الجديدة ذات سعة تخزينية ٧٠ الف طن قد بلغت (٤٧١٩٠) طن و(٤٥٥) كيلو قمح وصوامع الزقازيق المعدنية ذات سعة تخزينية ١٥ ألف طن قد بلغت قد بلغت (١٤٩٦٢) طن و(٨٧) كيلو قمح.

وتابع: وصوامع مضرب الزقازيق ذات سعة تخزينية ١٠ آلاف طن قد بلغت قد بلغت (٣٤٥٠) طن و(٤٣٤) كيلو قمح، وصوامع المني ذات سعة تخزينه ٥٠ ألف طن قد بلغت قد بلغت (٤٩٢٢١) طن و(٣٥) كيلو قمح وايضًا صوامع العاشر من رمضان ذات سعة تخزينية ٣٥ ألف طن قد بلغت (٣٥٤١٧) طن و(١٠) كيلو قمح حتى اليوم.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي الأقماح الموردة حتى اليوم لكل من صوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والبالغ عددهم ( ١٥) صومعه وشونه بلغ (٣٥٩٥٠) طن و(١٢٩) كيلو من القمح المحلي، كما تم توريد لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا والبالغ عددهم (٢٠) صومعة وشونه (٢٢٩٨٢٤) طن و(٥٥٠) كيلو من القمح المحلي، وكذلك تم توريد لصوامع وشون وبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين والبالغ عددهم ( ٩ ) صومعه وشونة (٣١١٨٧٩) طن و(٤٣٠) كيلو من القمح المحلي كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة والبالغ عددهم ( ٢) صومعة وشونه (٦٣٤٧٣) طن و(٤٣٠) كيلو كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة والبالغ عددهم صومعة وشونه (٧١٨٠) طن و(١٤٩) كيلو ليبلغ إجمالي التوريد حتى اليوم (٦٤٨٣٠٧) طن و(٩٢٥) كيلو وقد تم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام ٢٠٢١ م، بحيث تكون بسعر ٧٢٥ جنيه للأردب لدرجة نقاوة ٢٣٠٥ قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة ٢٥ جنيهًا عن أسعار العام الماضي.