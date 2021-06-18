الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 15 طن مخلفات فى حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وحملات التجميل ودهان الأرصفة والبلدورات بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد بالقري وأحياء المدينة، وقامت برفع  15 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

قال الحسيني خلاف رئيس  الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان أنه تم مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة والانارة بالقرية والتوابع حيث تم رفع ما يقرب من 15 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأضاف رمضان جمال رئيس حى غرب مدينة المنيا أنه تم صيانة البلدورات بطريق مصر أسوان أمام استاد المنيا لرفع كفاءة الطريق والأرصفة الجانبية، فضلا عن متابعة أعمال النظافة بنطاق الحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين: إنه تم عمل حملة نظافة مكثفة بمنطقة الحرفيين والآثار وزاوية سلطان، وصيانة كشافات الإنارة بالطريق العام بداية من نزلة فرج الله حتى نزلة عبيد للحفاظ على سلامة المواطنين من الأمراض والحوادث.

وأوضح عرفات عبدالله رئيس حي وسط المدينة أن هناك متابعة مستمرة لأعمال النظافة بالحى ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي؛ لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا. 

ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لسير العمل بالوحدات القروية وأحياء المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال حملات مكثفة للنظافة والإنارة والطرق.. مؤكدا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة وتجميل بأحياء وقري المنيا
المنيا رفع مخلفات أعمال تجميل أحياء وقري المركز العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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