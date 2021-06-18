«تعليم الغربية» تنهى استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

انتهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة المهندس ناصر حسن، من جميع التجهيزات اللازمة للجان والاستراحات، بتوجيهات ومتابعة وإشراف طارق رحمي محافظ الغربية، والمقرر أن تنطلق غدًا السبت.

أكد وكيل الوزارة، على أنه تم إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير ونظافة جميع لجان الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين، وعلى مستوى المحافظة وبجميع الإدارات التعليمية العشر بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث (الأسرة – البوتاجازات - المراوح – الثلاجات - المبردات) لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم وتمييزه حتي يستطيع أداء عمله بسهولة ويسر ودون عناء.

وأكد المهندس ناصر حسن، على متابعته مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مضيفًا أنه تتم المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم لجميع اللجان والاستراحات على مستوى محافظة الغربية، لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات الآمنة.

كما تم التنسيق مع كافة المديريات لتوفير كافة أنواع الدعم والإمداد للاستراحات وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.

بالإضافة إلى تجهيزات اللجان من عمليات التطهير والتعقيم اليومية، وتوفير الكمامات والمطهرات التي تم صرفها وتوفيرها من وزارة التربية و التعليم، والنظافة العامة داخل اللجان والحمامات والطرقات، وتأمين الممرات والطرقات، والتأكد من مصادر الإضاءة والتهوية، واللوحات الاسترشادية لفيروس كورونا، والاطمئنان إلى وجود كواشف الحرارة، ووجود ٢ عصا إلكترونية للكشف عن الموبايلات، والتأكيد على منع دخول المحمول بشدة وحزم، مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد والإخلاص في العمل من أجل تهيئة المناخ المناسب خلال فترة الامتحانات للطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان بسهولة ويسر وآمن وسلام.