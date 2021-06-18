الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام مطروح يتفقد الحملة الميكانيكية لمركز المدينة (صور)

سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح

قام اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ومديرو الإدارات المعنية بتفقد الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة مرسى مطروح. 

وتفقد سكرتير عام مطروح الحملة الميكانيكية للوقوف على كفاءة جميع السيارات والمعدات خاصة سيارات الكنس والنظافة ولودارت واوناش الرفع خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف واستقبال المصطافين، وما يحتاجه من  تكثيف جهود النظافة والتطهير بجميع أنحاء المدينة. 

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح نظافة الشواطئ مع مراجعة كافة أعمال الصيانة اللازمة والمتابعة المستمرة مع الفنيين ومهندسي الصيانة. 

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على كفاءة جميع المعدات والمهمات العاملة خلال موسم الصيف السياحي. 

وكان عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح اجتماعا مع مسئولي مركز المعلومات بمجلس الوزراء كلا من اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز رئيس قطاع تنمية الأعمال والمهندس مدحت البكري مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والدكتور ياسر درويش مدير الإدارة العامة لتنمية الاعمال والمهندسة هيام عادل مدير الإدارة العامة للخدمات الاحترافية، حيث تم استعراض الخدمات التي يقدمها مركز معلومات مجلس الوزراء لمساعدة المحافظة نحو التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة لتسهيل وتيسير الأداء وتقديم كافة الخدمات بما يعمل على تحقيق التميز والجودة لكافة الخدمات. 

وفي هذا الصدد تم عمل عرض متكامل لنظام الذاكرة المؤسسية والنظام المالي المتكامل والخدمات التكنولوجية المختلفة التى يمكن التعاون مع المحافظة في تدشينها بما تتيحه من خلال تطبيقات توفر كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق مزيد من الاستفادة وتدقيق البيانات، وتطوير آليات العمل بما يوفره من الوقت والجهد.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على المتابعة المستمرة لأحدث أساليب تحسين وتطوير أداء ومنظومة العمل.

تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
الحملة الميكانيكية
الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
تفقد الحملة الميكانيكية
سكرتر عام مطروح مطروح الحملة الميكانيكية السيارات والمعدات موسم الصيف السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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