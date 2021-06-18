الجمعة 18 يونيو 2021
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محافظات

نائب محافظ سوهاج يدعو الأهالي لزيارة المواقع الأثرية

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز أخميم، اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية بأخميم، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين.

وأكد نائب محافظ سوهاج حرص المحافظة على الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتطويرها وتجميل المناطق المحيطة بها، لتظهر بالشكل اللائق أمام الزائرين، موجها الدعوة لأهالي سوهاج لزيارة المناطق الأثرية والتعرف على التاريخ العظيم والحضارة العريقة لسوهاج.

وتعد أخميم عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا و مقر عبادة الإله "مين" وهو إله الخصوبة والنماء عند المصريين القدماء، وأطلق عليها اسم "خنت مين" بمعنى مقر المعبود مين واشتق منها اسم أخميم الحالي، وقد أقام بها الملك رمسيس الثاني معبدا ضخما لعبادة الإله مين واعتبر المعبد الرئيسي للمدينة ويتضمن المعبد تمثالا ضخما للملك رمسيس الثاني وتمثال ضخم لابنته "ميريت آمون" يعد من أروع ما انتجت يد الفنان المصري القديم من تماثيل نسائية واشتهرت أخميم بصناعة النسيج خلال العصر الروماني والمسيحي.

فيما قام أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الكولا بمركز أخميم، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور سلام علي شوري متدرب البرنامج الرئاسي، وأشرف علي رئيس قرية الكولا، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بسوهاج.

وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد مركز شباب الكولا والذي تم تطويره ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تفقد المبني الإداري، وملعب كرة القدم، مشيدا بالمستوى المتميز لمركز الشباب، كما تفقد عدد من المنازل التي تم تأهيلها ضمن المبادرة، والتقى عدد من أهالي القرية، وأصحاب تلك المنازل، الذين عبروا عن سعادتهم بتطوير منازلهم واهتمام الدولة بهم، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة التي وفرت لهم حياة كريمة.

وأكد "القاضي" على المتابعة المستمرة، واستمرار الجولات الميدانية، وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة المشروعات الجارية بمختلف القطاعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تحظي محافظة سوهاج بنصيب كبير منها.

زيارة الفن محافظ تطوير برنامج مشروعات قرية ماء الجمعة روما المواقع الأثرية نفي الاثر مصري كريم شباب باب أحمد

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