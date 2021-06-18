هاني رمزي: دوري في فيلم «200 جنيه» بعيد تماما عن الكوميديا

انتهى الفنان هاني رمزي من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أحداث فيلم “200 جنيه” والذي يشارك في بطولته بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وقال هاني رمزي في تصريح لـ “الدستور” إنه طلب من منتج العمل أن ينهي كافة مشاهده خلال شهر رمضان الماضي، وذلك رغبة منه ليتفرغ بعد ذلك لمسرحيته الجديد “أبو العربي” والتي تم عرضها بموسم عيد الفطر وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، مشيرًا إلى أن المنتج لم يرفض طلبه وبالفعل ساعده على الانتهاء من مشاهدة كاملة قبل انتهاء الشهر الكريم.

وأعرب هاني رمزي عن سعادته الشديدة لمشاركته في العمل حيث يعتبره تجربة فريدة من نوعها بالسينما، مؤكدًا انه يظهر خلال العمل بدور تراجيدي بعيد تمامًا عن الكوميديا وهو ما شجعه بشدة للموافقة على المشاركة في العمل، لافتًا أنه يتحمس لمعرفة ردود أفعال الجمهور حول دوره الجديد حيث يعتبره تجربة لتغيير نوعية الكوميديا بالكامل في أعماله الفنية المقبلة.

تفاصيل استئناف مسرحية "أبو العربي"

من جهة أخرى، من المقرر أن يستأنف هاني رمزي تقديم العرض المسرحي “أبو العربي” مطلع شهر يوليو المقبل، والمقام على خشبة مسرح جراند طيبة مول بمدينة نصر، وتعد المسرحية عودة للفنان هاني رمزي إلى خشبة المسرح وذلك بعد غياب 18 عاما عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه في عام 2003.

وحققت مسرحية “أبو العربي في Mission Impossible” في أولى أيام عرضها والذي انطلق بالتزامن مع أيام عيد الفطر الماضي ردود أفعال قوية وحضورا جماهيريا كبيرا، كما حضر العرض وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وعدد كبير من الفنانين والمخرجين والمؤلفين بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومن النجوم كل من أحمد الفيشاوي وزوجته، بوسي شلبي، عبد الرحمن اليماني، سمير صبري، طارق عبد العزيز، فتوح أحمد، والمخرج عمرو عابدين وغيرهم.

وتدور مسرحية “أبوالعربي في ميشين ايمبوسيبل” حول أبو العربي الشخصية الشهيرة يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبوالعربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.