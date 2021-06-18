الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 45 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية

ضبط حشيش
ضبط حشيش

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، في توجيه ضربة قاسمة لتجار السموم حين تمكنت من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وبحوزته 45 طربة حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وعُثر بحوزته على 45 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه تقريباً.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

وفي إطار منفصل، شهدت منطقة طه الحكيم، التابعة لدائرة أول طنطا، واقعة مؤسفة، حيث تعدت ربة منزل على نجلها وزوجها بآلة حادة «سكين»، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني بجروح، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن قيام ربة منزل بقتل نجلها وإصابة زوجها، وتم ضبط المتهمة.

كشف مصدر أمني مسئول عن أن المتهمة تعاني من أزمة نفسية، وتم ضبطها، ونقل جثة المتوفى الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية حملة مع إدارة التموين لضبط سوق الدواء، أسفرت عن ضبط  أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا بعدد ٥٣ صنفا بكميات ٥٤١٥ وحدة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 155 ألف جنيه تقريبا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على تعليمات هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية والدواء المصرية بتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة.

شرطة النيابة حشيش هاتف محمول مركز شرطة مكافحة المخدرات النيابة العامة المخدر السموم محافظة الغربية مخدر الحشيش كفر الزيات ضبط عاطل مضبوطات أمن الغربية طربة حشيش تجار السموم ضبط أحد العناصر الإجرامية وسط الدلتا اجرامي المضبوط معلومات جنائية اللواء هانى مدحت التحفظ على المضبوطات النيابة العام مدير امن الغربيه نيابة العامة العناصر احد العناصر الاجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

حرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

إيمى سمير غانم تنشر صورة جديدة لوالدتها وتطالب بالدعاء لها

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم