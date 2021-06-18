ضبط 45 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، في توجيه ضربة قاسمة لتجار السموم حين تمكنت من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وبحوزته 45 طربة حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وعُثر بحوزته على 45 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه تقريباً.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

وفي إطار منفصل، شهدت منطقة طه الحكيم، التابعة لدائرة أول طنطا، واقعة مؤسفة، حيث تعدت ربة منزل على نجلها وزوجها بآلة حادة «سكين»، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني بجروح، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن قيام ربة منزل بقتل نجلها وإصابة زوجها، وتم ضبط المتهمة.

كشف مصدر أمني مسئول عن أن المتهمة تعاني من أزمة نفسية، وتم ضبطها، ونقل جثة المتوفى الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية حملة مع إدارة التموين لضبط سوق الدواء، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا بعدد ٥٣ صنفا بكميات ٥٤١٥ وحدة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 155 ألف جنيه تقريبا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على تعليمات هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية والدواء المصرية بتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة.