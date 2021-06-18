في ذكرى ميلادها ..تعرف على الآية القرآنية التي جعلت «نورا» تعتزل التمثيل

يصادف اليوم الاحتفال بميلاد الفنانة نورا التى ولدت عام 1954 وتخرجت من كلية التجارة وانضمت لعالم الفن واشتهرت بأدائها البارع وعرفت وسط الجمهور باسم "روءة" فى فيلم "العار" امام الفنان نور الشريف .

واستمرت نورا فى عالم الفن منذ التحاقها به حتى أعلنت اعتزالها عام 1996 .

القصة وراء اعتزال نورا عالم الفن والشهرة

نحن جميعا نعرف قصة ارتباط الفنانة نورا بالفنان حاتم ذو الفقار وكذلك ارتباطها بأبن أحد الأثرياء الذى كا يصغرها بعدد من السنوات وكانت الحياة الخاصة لنورا ليست سعيدة رغم جمالها وأنوثتها وصدق موهبتها وشهرتها .

تعودت نورا على الاجتماع فى منزل إحدى صديقاتها لسماع القرآن الكريم، وكان الاجتماع فى هذا التوقيت فى بيت الفنانة عفاف شعيب والتى حكت فى أحد حواراتها التلفزيونية والصحفية عن سبب اعتزال الفنانة نورا عالم الفن .

وأكدت عفاف شعيب أن السبب هو سماع الفنانة نورا لإحدى آيات القرآن الكريم والتى ذكرت فى سورة آل عمران أثناء تلاوة المقرئ لأآات الذكر الحكيم وهى "وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ".

تقول الفنانة عفاف شعيب إنه عند هذه الإية دخلت نورا فى حالة بكاء ووقفت قائلة :"يا جماعة أنا هاعتزل الفن" وبالفعل انتهى مشوار نورا فى عالم الفن منذ ههذ اللحظة لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها ترتدى فيها الحجاب وتتجه إلى الله تاركة خلفها عالم الشهرة والمال .

وكانت تلك الفترة قد شهدت اعتزال الكثير من الفنانات عالم الفن وهى فترة امتزجت فيها السياسة بالدعوة الدينية واتجهت الفنانات المعتزلات لارتداء الحجاب وتحريم الفن ثم عادت بعضهن إلى عالم الفن مرة أخرى لتعلن عن رفضها لبعض الأفلام بينما تمدح أعمال فنية أخرى بينما استمر البعض فى البعد عالم الفن مثل الفنانة شمس البارودى ولكن مع استمرار زوجها فى عالم الفن والعطاء وتقديم الأعمال الفنية المحتلفة .