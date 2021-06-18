الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على مواعيد عرض مسلسل ليه لاء الجزء الثاني بطولة منة شلبي

لية لاء
لية لاء

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل ليه لاء الجزء الثاني بطولة الفنانة منة شلبي، حيث يعرض حالياً الجزء الثاني من مسلسل "ليه لاء" على منصة شاهد الإلكترونية وحقق ردود أفعال إيجابية كبيرة نظراً لقصته المختلفة. 

مواعيد عرض مسلسل ليه لاء الجزء الثاني

وتستعرض "الدستور" مواعيد عرض المسلسل على منصة شاهد، حيث يعرض لمشتركي شاهد vip بواقع ثلاث حلقات أسبوعياً الأربعاء والخميس والجمعة وعرضه منه حتى الآن خمس حلقات وغداً السبت ستعرض الحلقة السادسة منه ودخل المسلسل ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر علي المنصة منذ انطلاق عرضه الأسبوع الماضي. 

ليه لاء يتصدر مؤشرات البحث فى جوجل وتريند تويتر

تصدر مسلسل "ليه لاء" تريند موااقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأولي له الأسبوع الماضي علي منصة شاهد وذلك لأنه يناقش قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي التبني وهو ما جعل تفاعل الجمهور مع المسلسل كبيرة جداً. 

قصة مسلسل ليه لاء بطولة منة شلبي

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبني طفل إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرأة، كما تنقلب حياة طبيبة العيون ندى وهي الشخصية الذي تقدمها منة شلبى رأسا على عقب عندما يلقى على كاهلها مسؤولية إنقاذ حياة طفلة رضيعة وتواجه صعوبات كثيرة بالإضافة إلى علاقتها بالطفلة نفسها. 

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أبطال مسلسل لية لا الجزء الثاني المعروض على منصة شاهد

مسلسل ليه لاء الجزء الثاني يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن في مصر يأتي على رأسهم منة شلبي وأحمد حاتم ومها أبو عوف ودنيا ماهر وسارة عبدالرحمن ومراد مكرم وتامر نبيل ويارا جبران وريم حجاب ومني أحمد زاهر ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، والمسلسل تم تقديم جزء أول منه لكن بأبطال وقصة مختلفين عن الجزء الثاني. 

مسلسل لية لاء مواعيد عرض لية لاء لية لاء الجزء الثاني منة شلبي أحمد حاتم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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