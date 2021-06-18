أبرزها السكري وتكيس المبايض.. 6 أسباب لزيادة الوزن

يعتقد كثيرون أن الإفراط فى تناول الطعام سبب رئيس في زيادة الوزن وانتشار مرض السمنة بين الكثيرين، فلا تفترض أبدًا أن شخصًا ما يعاني من زيادة الوزن لأنه يأكل طعامًا أكثر من اللازم.

وسلط الأطباء الضوء على الأسباب الأخرى لزيادة الوزن، بصرف النظر عن الاستهلاك المفرط للطعام، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبى.

التشخيص بمرض السكري:

ليس سراً أن مرض السكري يمكن أن يأتي بمجموعة متنوعة من المضاعفات، واحدة من هؤلاء هي السمنة، حيث يحدث بسبب عدم إستجابة خلايا مرضى السكري للأنسولين، وهو هرمون يسهل حركة السكر من الدم إلى الخلايا حيث يمكن استخدامه كمصدر للطاقة، نظرًا لأن السكر يبقى في الدم بدلاً من استخدامه للطاقة، حيث يتم تخزينه في الجسم على شكل دهون.

الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض:

متلازمة تكيس المبايض، من الأمراض التى تؤثر على حوالي ملايين النساء، فهى من الأمراض التى تسبب اختلال هرموني في جسم المرأة.

وهناك العديد من العلامات والأعراض المختلفة المصاحبة لمتلازمة تكيس المبايض ، ومن بينها عدم انتظام الدورة الشهرية ، وخفة الشعر في فروة الرأس ، زيادة شعر الوجه وباقي الجسم، وصعوبة الحمل.

وتميل النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أيضًا إلى زيادة الوزن، وإنتفاخ الجسم، بالإضافة الى تراكم السوائل والدهون تحت الجلد.

الاحتفاظ بالسوائل الزائدة:

احتباس السوائل يمكن أن يزعج النساء أثناء فترة الحيض، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أن تسبب بعض المشاكل المتعلقة بالقلب احتباس السوائل، خاصة في الأطراف السفلية مثل القدمين والكاحلين.

ويمكن أن يؤدي إحتباس السوائل فى إلحاق الضرر بالكلى أيضًا، بالإضافة الى الإصابة بأمراض الكبد والتى يمكن أن تؤدى الى إحتباس السوائل وزيادة الوزن.

الإصابة بقصور الغدة الدرقية:

تحدث حالة تعرف باسم قصور الغدة الدرقية ، ويمكن أن تسبب زيادة الوزن بسبب تباطؤ معدل الأيض، فالغدة الدرقية هى المسئولة عن حرق الدهون.

وتشمل الأشياء الأخرى التي قد يعاني منها شخص يعاني من قصور الغدة الدرقية عدم تحمل البرد وخشونة الجلد وانتفاخ الوجه أو العين والتعب المزمن والخمول.

تناول بعض الأدوية:

وفقًا للخبراء، هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن كأحد آثارها الجانبية العديدة، وهذا صحيح بشكل خاص إذا تم تناول جرعات عالية منهم لفترات طويلة.

قد تعاني النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الفموية ويخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة من زيادة الوزن، حيث يشتكي الكثير من أولئك الذين وصفهم علماء النفس بمضادات الاكتئاب من اكتساب الوزن الزائد.

وجود حساسية تجاه الطعام:

وهناك العديد من أنواع الحساسية المرتبطة بالطعام، فغالبًا ما يعاني أولئك الذين يعانون منها من زيادة الوزن بسبب تأثر الجهاز الهضمى، فقد يؤدي تناول الأطعمة التي يكون لدى الشخص حساسية تجاهها بالإضافة الى تكوين غازات زائدة في الأمعاء، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.