الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

أسمدة
أسمدة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الجمعة، من ضبط 5 أطنان أسمدة مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، معروضة للبيع فى السوق السوداء داخل محل لتجارة الأسمدة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة 17500 جنيه مطروحة للبيع والتداول بالأسواق على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة لتجري شئونها.

وفي إطار متصل شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وتمكنت من ضبط  مخزن زيت طعام أولين بدون ترخيص والتحفظ على كمية وقدرها 7 آلاف لتر زيت أولين مجهول المصدر.

كما تم ضبط مصنع تعبئة محاصيل زراعية يقوم بوضع علامات تجارية غير مسجلة على أكياس حمص بإجمالي كمية 2100 كيس حمص مقشر، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفى سياق متصل شنت لجنة مراقبة الأغذية، حملة بمركز قطور حملات على محلات الأسماك المملحة ومعامل منتجات الألبان والسوبر ماركت والثلاجات والمصانع بدائرة الإدارة الصحية بقطور، للمرور والتفتيش على أماكن تصنيع وعرض المواد الغذائية، للتأكد من المواد الغذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد ٤٣ منشأة غذائية مختلفة، وتم سحب عدد ٩٧ عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد٢٠ محضر، لوجود قصور في الاشترطات الصحية، وتحرير عدد ٥٢ محضرًَا للعاملين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وتحرير عدد ١٠ محاضر غش أغذية، وإعدام ٥٧ كليو مواد غذائية تالفة وفاسدة، وضبط ١٦٨ لتر خل غير صالح لإضافة خل صناعي، وضبط ما يقرب من 230 ألف كيلو أغذية مختلفة منتهية الصلاحية، وغلق عدد ١٥ منشأة غذائية تدار دون ترخيص.

وأصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية تعليمات بتشكيل لجان برئاسة الأستاذ الشناوي نجم مراقب عام الأغذية لتكثيف المرور علي منافذ بيع الأغذية خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع مجلس مدنيه قطور والتموين واداره الطب البيطري بقطور لضبط المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

علف
علف
أعلاف حيوانية مجهولة
أعلاف حيوانية مجهولة
ضبط أطنان أسمدة
ضبط أطنان أسمدة
أعلاف مجهولة المصدر
أعلاف مجهولة المصدر
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