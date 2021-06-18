مخرج «الحرير المخملى» ينتهى من مونتاج الحلقات الأولى

يُعرض الشهر المقبل

يواصل صناع مسلسل "الحرير المخملي"، الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، وذلك استعدادا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، إن المخرج أحمد حسن يكثف ساعات تصوير العمل سعيًا منه للانتهاء من كافة مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه انتهى من مونتاج الحلقات الأولى منه لتكون جاهزة للعرض على إحدى القنوات الفضائية، لافتًا إلى أنه بنسبة كبيرة سيتم عرضه على شاشة قناة النهار، ومن المفترض انطلاق أولى حلقاته خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف المصدر أن صناع العمل انتهوا من تصوير المشاهد الخاصة به بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويدور التصوير حاليًا في الديكور الرئيسي بالفيلا القطرية، وبين شوارع الإسكندرية خاصة أن أحداث العمل تدور بين الريف وتحديدًا الفيوم، والإسكندرية نظرًا للفنانة داليا مصطفى التي تظهر بشخصية فتاة متمردة على طريقة تفكير أهلها بالأرياف، وتقطن هي بالإسكندرية، وتعمل صحفية في إحدى الصحف، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

صناع مسلسل الحرير المخملي

ويشارك في مسلسل "الحرير المخملي" عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان مصطفى فهمي، والفنانة داليا مصطفى، سامي مغاوري، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبوعوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم، والعمل مأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عزالدين، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل الحرير المخملي

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها، وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينيات وحتى بداية الألفية الثالثة.

وكان مسلسل الحرير المخملي قد انطلق تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الماضي، وتوقف تصويره خلال شهر رمضان الماضي بسبب انشغال صناع العمل وأبطاله بتصوير الأعمال الرمضانية.