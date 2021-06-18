«الحركة الوطنية» بالدقهلية يدشن مكاتب للخدمات الجماهيرية بدون مقابل

قرر حزب الحركة الوطنية المصرية بالدقهلية، تدشين عدد من المكاتب لخدمة المواطنين، وقضاء حوائج الناس في المحافظة ومراكزها الرئيسية بهدف تيسير التواصل والاقتراب من المواطن وتسهيل مهمته في أن يجد من يحل مشاكلة اليومية مع الجهات المسئولة والمصالح الحكومية، وذلك دون أي مقابل، ودون اي عرض للانضمام إلى عضوية الحزب .

حيث تقرر تشكيل لجنة لفحص الشكاوى ومتطلبات المواطنين برئاسة الدكتور محمد ابو النصر أمين التنظيم، و بمشاركة الدكتورة داليا الاتربي الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة وأمينة المرأة، وتم بالفعل نزول مجموعة من الشباب لاستطلاع آراء المواطنين وقد كانت البداية مدينة المنصورة و تم تجميع الطلبات وفحصها جيداً للوقوف علي جديتها و اهميتها للمواطن و بعد الانتهاء ، يتم تشكيل لجنة خدمة المواطنين برئاسة جمال كامل و تم اختيار معه مجموعة من حكماء الحزب للمتابعه و مجموعة شباب للعمل الميداني وسوف تكون الطلبات تحت شعار الحزب وتلتي تحظي بالدعم و المساندة من الأمانة المركزية .

حيث يتم الفحص والنشر عند الانتهاء من إنجاز ما أعلن مع التوضيح قبل وبعد للمصداقية مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم تسهيل إجراءات المستشفيات و متابعة الحالات وما يحتاجون في القطاع الطبي عن طريق داليا الإتربي و د.جمال عبد الناصر و تشكيل لجان سواء في الاحياء او الزراعة اًو الري.

وأكد الدكتور مدحت الفيومي الأمين العام للحزب بمحافظة الدقهلية أن القرار تم تفعيلة علي الارض وبدات المكاتب تعمل وتستقبل المواطنين في اطار مهمتنا الاساسية التي ترتكز علي التواصل الجماهيري والاحتكاك اليومي بما يحتاجه الشارع مشدداً علي انه بعد القرار الاول من نوعه في تاريخ الاحزاب بانشاء مكتب لخدمة المواطنين وتشكيل لجان من هيئة المكتب واعضاء الحزب لاستطلاع اراء المواطنين ومعرفة المشاكل التي يتعرضون لها ويعانون منها ومشاكل الشارع الدقهلاوي .

دكتور مدحت الفيومي



وأوضح الفيومي أن ذلك لحرص الحزب علي الانحياز لصف المواطن ومساعدة الدولة في انجاز حياه كريمة للمواطن وايماناً من الحزب وقياداته باهمية دور الاحزاب علي ارض الواقع مشدداً علي اننا نتعهد بان نظل علي العهد من اجل توفير مناخ سياسي محترم وحياة كريمة للمواطن و تعريفه بالحقوق و الواجبات بما يؤكد أننا حزب الافعال لا الاقوال " .

وقالت الدكتورة داليا الإتربي الامين العام المساعد للحزب بالمحافظة ان الخدمات التي نقدمها لـ الجماهير خدمات مجردة من اي مصلحة او اي غرض سياسي وتأتي في إطار حرص الحزب علي المصلحة العليا للوطن المواطن والوقوف بجانبه في كل المواقف بما بعد خطوة فاعلة تدعم جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية وبرامجها الاصلاحية والمجتمعية .

وشددت الأتربي علي ان الخدمات المقدمة لاهالينا هي خدمات ليس لها اي مقابل لا مادي ولا سياسي وليس أمامها اي التزام حتي بدخوله الحزب مشدداً علي ان الخزب يفتح نوافذه وابوابه امام كل مواطن يطلب خدمة في اطار القانون ونحن بدورنا سنكون صوته امام الجهات التنفيذية حتي يشعر المواطن ان صوته مسموع وطلبه مجاب .