حبس «جزار السلام» المتهم بالاعتداء على سيدة عجوز

أمرت نيابة السلام، بحبس الجزار المتهم بالاعتداء على سيدة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستكمال التحريات حول الواقعة.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف الملابسات.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمية بدائرة القسم) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، واتهمها بافتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه بالرغم من عدم انتهاء مدة العقد فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري

جنحة الضرب بدون إصابة

إذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون .

وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات.

جنح الضرب البسيطة

إذا أكد التقرير الطبي أن أثار الضرب على المجني عليه يحتاج إلى علاج لمدة تقل عن 20 يوم .

فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عن عشرين جنيه مصري.

مع العلم، أنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.

جنح الضرب المشددة

يتطلب القانون شرطين لتوافر الظرف المشدد:

الأول: أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية.

والثاني: أن تزيد مدة هذا المرض أو العجز على عشرين يوما.

ففي هذه الحالة تكون العقوبة السجن لمدة عام إلي عامين، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية أو الحكم بالعقوبتين معًا.

جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى

أما إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص في المادة 242 عقوبات عدا ارتكب أي منها لتنفيذ غرض إرهابي .

جريمة الجر والضرب الواقعة على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم .

يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوما وعقوبة الغرامة عشرة جنيها .

جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدي .