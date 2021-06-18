الجمعة 18 يونيو 2021
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عالم

وزير الصحة التونسى: بلادنا الخامسة إفريقيًا من حيث عدد الملقحين ضد كورونا

فوزي مهدي
فوزي مهدي

أكد وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، أن بلاده هي خامس بلد إفريقي من حيث عدد الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بتلقيح أكثر من 1,5 مليون شخص حتى الآن، والثاني بشمال إفريقيا بعد المغرب، وذلك خلافا لما يروج بشأن بطء عملية التلقيح بالبلاد.

وأوضح الوزير التونسي- في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء- أن عدد المسجلين في منظومة "إيفاكس" للتلقيح ضد كوفيد- 19 ارتفع ليبلغ 2,5 مليون شخص، مشيرًا إلى أن عدد الجرعات التي وفرتها تونس لمواجهة الجائحة قدرت بنحو مليون و600 ألف جرعة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الحصول على 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفاك" علاوة على دفعات أخرى من لقاح "فايزر" ستصل لاحقا إلى تونس.

وأكد الاستعداد التام لمواجهة موجة رابعة لجائحة كورونا من خلال توفر كميات كافية من الأكسجين بفضل دعم مؤسسات خاصة، وفي إطار التعاون مع الجزائر وكذلك أسرّة الإنعاش وأسرة الأكسجين، وذلك رغم الضغط الذي تعيشه المؤسسات الصحية فيما يتعلق بعدد حالات الإيواء للمصابين بالفيروس.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا عدد السكان شرق المتوسط الصحة العالمية ووهان الصينية

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