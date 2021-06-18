«النقل» تشدد على المواطنين ارتداء الكمامة فى المترو والسكك الحديدية

شاركت وزارة النقل، اليوم، المواطنين، مجموعة من الصور وذلك بتحفيز المواطنين على ارتداء الكمامة خلال وجودهم فى وسائل النقل المختلفة التابعة لها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامة قبل دخول المواصلات العامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة النقل على ضرورة ارتداء الكمامة قبل التواجد فى وسائل النقل، وذلك حتى لا يتسبب عدم ارتداء الكمامة فى التعرض لغرامة مالية فورية قدرها 50 جنيها وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخيرة.

وأكدت وزارة النقل، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أهمية ارتداء الكمامة لحمايتك وحماية المحيطين بك وعدم التسبب في التعرض لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة النقل اليوم عن قيام شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت إحدى شركات وزارة النقل تواصل جهودها لتطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات وتطهير شبابيك التذاكر وأماكن الانتظار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة النقل في، بيان لها، إن الشركة تقوم بتنفيذ كافة تعليمات مجلس الوزراء بشأن تعقيم وتطهير الأتوبيسات قبل خروج الرحلات المختلفة خاصة في ظل بدء الإجازة الصيفية وزيادة سفر المواطنين عبر الأتوبيسات التابعة للشركة.

وأضافت وزارة النقل، إن شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت تقوم بالتأكيد على المسافرين بارتداء الكمامة قبل استقلال الأتوبيسات كما يتم التفتيش على الكمامة خلال الرحلة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، عن أعمال اتخاذ الإجراءات الاحترازية، اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر، في إطار حرص الهيئة على تحفيز الركاب على اتباع كافة معايير السلامة والأمان عن استقلال القطارات في الوجهين البحري والقبلي.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك فريقا متكامل يقوم بأعمال التعقيم والتطهير بشكل يومي ولا يتأخر عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير.