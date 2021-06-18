الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

الجلود ساهمت في تأجيجه

«المعمل الجنائى» يعاين حريقًا التهم محل أحذية فى المنيب

حريق محل
حريق محل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اندلاع حريق في محل أحذية بمنطقة المنيب، حيث رجحت التحريات حدوث ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي شارع مسجد السلام بمنطقة المنيب باندلاع حريق في أحد المحلات، فدفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بسيارتي إطفاء تمكنت من محاصرة النيران وإخماد ألسنة اللهب قبل الامتداد لباقي العقار والمحلات المجاورة. 

وأشارت التحريات إلى أن الحريق نشب بمحل أحذية وانتشر بسرعة كبيرة بسبب الجلود التي ساعدت على انتشار النيران، ولكن نجحت قوات الحماية المدنية في محاصرتها خلال وقت قياسي وإخمادها وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى. 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشار النيران من المحل، وردد البعض بأن النيران تخرج من مسجد السلام، ولكن بانتقال رجال مباحث قسم الجيزة وقوات الحماية المدنية تبين أن الحريق ليس في المسجد، وإنما في محل أحذية بشارع مسجد السلام، وفرضت قوات قسم شرطة الجيزة كردونا أمنيا بمحيط الحريق وتم منع اقتراب المواطنين لتسهيل عملية وصول سيارات الإطفاء والتي نجحت في إخماد النيران. 

وأسفرت المعاينة عن أن المحل يقع على مساحة 3 × 7 أمتار، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية وأدى لاحتراق الأحذية داخل المحل. 

ويقول اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد تحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

ويضيف ممدوح: "التخزين الخاطئ يعد أيضا من الأسباب الرئيسية في حدوث الحرائق، خاصة في هذه الفترة من العام التي نعيش فيها، واعتياد المحال التجارية على تخزين كميات كبيرة من السلع المختلفة بصورة خاطئة، وذلك بتقريبها من مصادر الكهرباء في الحوائط والأسقف، كما أن استخدام الأسلاك المغشوشة والمواد غير المطابقة للمواصفات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الحرائق".

الجيزة حريق محل أحذية المنيب ماس كهربائي شارع مسجد السلام

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وائل لطفي

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