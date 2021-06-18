الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أرشيفية
أرشيفية

موقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الرسمي للبحث عن نتائج الطلاب بالرقم القومي 2021،  ويستطيع طالب الصف الثالث الإعدادي أو الطالبة أو ولي الأمر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلاله عقب الإعلان عن ظهورها رسميًا.

ويستمر بحث طلاب الشهادة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم عن نتائج الطلاب بالرقم القومي 2021 للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي .

 

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج الطلاب بالرقم القومي ٢٠٢١ 

ويقوم الطالب أو الطالبة بالحصول على  نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة التعليم الأساسى الشهادة الإعدادية، ويحصل على نتائج الطلاب بالرقم القومي 2021 من هنـــــــا www.cairogovresults.com .

اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية  المراد الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي 2021

اختيار الفصل الدراسي الثاني المراد الاستعلام عن درجاته 

تحديد المحافظة التي فيها المدرسة المقيد بها الطالب

كتابة بيانات المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها الطالب

كتابة بيانات الطالب كاملة

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الاستعلام

أو من خلال الدخول على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم الصف الثالث الإعدادي التابعة للمحافظة، حيث ننشر رابط الحصول على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021.

ويظهر مجموع  الصف الثالث الإعدادي الكلي من درجة 280، وفقًا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أوضح أن طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا عن أداء امتحانات 3 إعدادي التكميلية للفصل الدراسي الأول أو لم يجتازوها؛ سيسمح لهم بخوض امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، لكن بشروط.

 

لطلاب الشهادة الإعدادية 2021.. تنسيق الثانوية العامة

وعقب الحصول على نتائج الطلاب بالرقم القومي 2021 يبدأ أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الاعدادي في البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث تجرى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة لتحديد تنسيق الثانوية العامة ، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقًا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوية العامة.

 

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بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.. تنسيق الثانوية العامة

 

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لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

يذكر أن تنسيق الثانوية العامة بمدارس القاهرة العام الماضى تم تخفيضه من 244 درجة إلى 236 درجة، وذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها.

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2021 موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني تنسيق الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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