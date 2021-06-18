الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز المعلومات عن تقنية إعادة تدوير الأسفلت

تدوير الاسفلت
تدوير الاسفلت

نستعرض لكم فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن تقنية إعادة تدوير الأسفلت، حيث تعمل وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكباري على استخدام تقنيات حديثة عند إنشاء الطرق والكباري حرصا على الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة المميزة وبالإضافة لتوفير النفقات بشكل كبير.

ونسلط الضوء على تقنية مميزة استخدمتها هيئة الطرق والكباري خلال الفترة الماضية، حيث صدق  رئيس الجمهورية على التوسع فى استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت (FDR-CIR) والصديقة للبيئة وتتمثل أبرز المعلومات عنها فى الآتي:

أبرز المعلومات عن تقنية إعادة تدوير الأسفلت

تعتمد تقنية إعادة تدوير الأسفلت على إعادة إستغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم فى أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامةللطرق والكبارى والنقل البرى أو الطرق المحلية داخل المحافظات.

تساعد استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت على استغلال المعدات الحديثة التابعة لشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه.

قامت هيئة الطرق والكباري باستخدام تلك التقنية فى مسافات متفرقة من طريق الضبعة / فوكة بطول إجمالي 25 كم.

كما قامت برصف طريق (90) شبين الكوم / بركة السبع بمسافة 7 كم.

وعملت على رصف مسافة 20 كم بطريق رأس غارب / الغردقة.

واستخدمت تقنية تدوير الاسفلت فى رفع كفاءة وتطوير المسافة من كفر الزيات إلي  دفرة علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 12 كم.

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يتم استخدام تلك التقنية فى ازدواج المرحلة الأولي من طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كم ورفع كفاءة الطريق القديمبطول 72 كم.

كما يتم استخدام تقنية تدوير الاسفلت فى رفع كفاءة قطاع من طريق دمياط / بورسعيد الساحلى بطول 13 كم

وتستخدم خاصية إعادة تدوير الأسفلت فى تطوير ورفع كفاءة طريق قطور / كفر الشيخ بطول 11 كم مزدوج.

إعادة تدوير الأسفلت تدوير الاسفلت الاسفلت وزارة النقل هيئة الطرق والكباري

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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