لخريجي الإعدادية.. شروط وموعد فتح التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب التقديم لخريجي الشهادة الاعدادية في جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

وتتمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة أمام طلاب الإعدادية في:

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة مجموعة فولكس فلجن للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام

مدرسة اي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.



يقول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع الدستور : مميزات الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم.

ويضيف: سيتم تحديد درجة القبول من وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الاعدادية ، وسيتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بالقليوبية، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول اكتوبر 2021.

وعن الشروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام القادم يقول هي أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، وان يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الششخصية والكشف الطبي.