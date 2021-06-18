الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يستخدمان الكثير من الأعذار».. هارى وميجان يواجهان أزمة فى عملهما

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميجان قاما ببث 35 دقيقة فقط من المحتوى لصفقة بودكاست Spotify، التي كانت بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني.

وكان الرؤساء العمالقة "يتطلعون إلى إطلاق واسع النطاق للعروض" هذا العام.

ولكن دوق ودوقة ساسكس لم يتابعا بعد عرض عيد الميلاد 2020 الخاص بهما، والذي تم نشره تحت علامتهما التجارية Archewell Audio، وقالا إنهما في إجازة مع ابنتهما ليليبت ديانا، وقال المؤلف الملكي فيل دامبير: "قيل لنا إنهما سيحصلان على إجازة تصل إلى خمسة أشهر، وإن الأشخاص الذين يدفعون لهما الكثير من المال يتوقعون شيئًا في المقابل".

وتابع: "يبدو أنهما يستخدمان الكثير من الأعذار في وقت مبكر جدًا، ويضعان الكثير من الأشياء هناك من حيث الصفقات والاتفاقيات مع الكثير من الشركات، في ظل عدم قدرتهما على تنفيذ الاتفاقيات".

بينما قال خبير العلاقات العامة مارك بوروفسكي إن هاري وميجان ربما يكونان قد سجلا برامج مسجلة مسبقًا جاهزة للبث من الآن وحتى عام 2022.

وأضاف: "حتى لو لم تتحقق العروض بعد ، فمن المربح أن يكون هناك اتصال بين اثنين من أشهر الشخصيات في العالم".

ووقّع هاري وميجان، اللذان يمتلكان قصرًا قيمته 11 مليون جنيه إسترليني في مدينة مونتيسيتو بالولايات المتحدة، اتفاقًا متعدد السنوات لإنتاج برامج بودكاست تروج "لأصوات متنوعة وملهمة".

ومن المفهوم أنهما لم يدفعا رسومهما الكاملة البالغة 18 مليون جنيه إسترليني مقدمًا.

ولكن لن يتم الوفاء بالقيمة بأكملها إلا إذا تم استيفاء الالتزامات، بما في ذلك المحتوى العادي.

وسميت العلامة التجارية الصوتية باسم أرشي ابن ساسكس.

وتساءل البعض عما إذا كان هاري وزوجته قادران على الاستمرار أم سيضعهما المنتجون في موقف محرج؟.

الأمير هاري ميجان دوق دوقة ساسكس بودكاست ولادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

حرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

إيمى سمير غانم تنشر صورة جديدة لوالدتها وتطالب بالدعاء لها

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم