«يستخدمان الكثير من الأعذار».. هارى وميجان يواجهان أزمة فى عملهما

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميجان قاما ببث 35 دقيقة فقط من المحتوى لصفقة بودكاست Spotify، التي كانت بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني.

وكان الرؤساء العمالقة "يتطلعون إلى إطلاق واسع النطاق للعروض" هذا العام.

ولكن دوق ودوقة ساسكس لم يتابعا بعد عرض عيد الميلاد 2020 الخاص بهما، والذي تم نشره تحت علامتهما التجارية Archewell Audio، وقالا إنهما في إجازة مع ابنتهما ليليبت ديانا، وقال المؤلف الملكي فيل دامبير: "قيل لنا إنهما سيحصلان على إجازة تصل إلى خمسة أشهر، وإن الأشخاص الذين يدفعون لهما الكثير من المال يتوقعون شيئًا في المقابل".

وتابع: "يبدو أنهما يستخدمان الكثير من الأعذار في وقت مبكر جدًا، ويضعان الكثير من الأشياء هناك من حيث الصفقات والاتفاقيات مع الكثير من الشركات، في ظل عدم قدرتهما على تنفيذ الاتفاقيات".

بينما قال خبير العلاقات العامة مارك بوروفسكي إن هاري وميجان ربما يكونان قد سجلا برامج مسجلة مسبقًا جاهزة للبث من الآن وحتى عام 2022.

وأضاف: "حتى لو لم تتحقق العروض بعد ، فمن المربح أن يكون هناك اتصال بين اثنين من أشهر الشخصيات في العالم".

ووقّع هاري وميجان، اللذان يمتلكان قصرًا قيمته 11 مليون جنيه إسترليني في مدينة مونتيسيتو بالولايات المتحدة، اتفاقًا متعدد السنوات لإنتاج برامج بودكاست تروج "لأصوات متنوعة وملهمة".

ومن المفهوم أنهما لم يدفعا رسومهما الكاملة البالغة 18 مليون جنيه إسترليني مقدمًا.

ولكن لن يتم الوفاء بالقيمة بأكملها إلا إذا تم استيفاء الالتزامات، بما في ذلك المحتوى العادي.

وسميت العلامة التجارية الصوتية باسم أرشي ابن ساسكس.

وتساءل البعض عما إذا كان هاري وزوجته قادران على الاستمرار أم سيضعهما المنتجون في موقف محرج؟.