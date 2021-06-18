وفد الإدارة المحلية بالبرلمان يستكمل جولاته التفقدية بمحافظة بورسعيد

تفقد الوفد البرلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، ومشروع écla "قرية الكروان سابقا"، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يأتى ذلك ضمن جولاتها التفقدية بزيارتها الميدانية لمحافظة بورسعيد، لليوم الثالث.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذا المشروع جيد، ومصر كلها هتتفرج عليكم، الفكرة جيدة، والناس تيجي تزور هذا المشروع، وأود التأكيد على أن العمل يجب أن يكون إبداعه 200%، حتي لا يضيع مجهوده".

وأشاد السجيني، بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، وقال إنه إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي يتم إنشاءها في بورسعيد، متابعا: "وفقا لما تم عرضه، العمل متضمن أعمال لاندسكيب وأعمال فنية، مثل تمثال يمثل حالة فنية حضارية تعكس تاريخ المحافظة، فتحية لمتخذ قرار هذا العمل وهذا المشروع، وممول المشروع من قبل أحد المستثمرين بالمحافظة، بالتالي لن يكلف الخزانة العامة أي مبالغ".

وتفقد الوفد البرلماني مشروع إكلات "قرية الكروان سابقا" التابعة للجهاز التنفيذي، وفكرة المشروع هي إنشاء،البحيرة ذات المياه الزرقاء، على مساحة 7 آلاف متر مربع، واللاجون، ووفقا للقائمين على تنفيذ المشروع، الوحدات تسلم مفروشة بالأجهزة الكهربائية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن القرية إحدى القرى الشاطئية، والمحافظة تمتلك 5 قرى شاطئية، متابعا: "نقوم بفتح الاستثمار لتعظيم موارد المحافظة، وفتحنا الاستثمار على هذه القرية".

وتابع: "المحافظة تمتلك ولا تدير، ونعطي أهل الخبرة يديروا، والقرية كان معدل الربح السنوي منها نحو 6 مليون جنيه، وبعد الطرح للاستثمار والتطوير أصبح معدل الربح السنوي 22 مليون جنيه، وفي نهاية شهر 8 أو 9 خلال العام الجاري، سنفتتح هذه القرية".

وشرح القائمون على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير ساحة مصر، حيث يتضمن إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يعبر عن التاريخ، وإنشاء حديقة التاريخ، ولاند مارك، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، الساحة مجهزة لغرفة كنترول وتحكم لاقامة أي احتفالات.

كما تفقد محافظ بورسعيد، ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قرية بالما السياحية، وتفقد الوفد أيضا، استاد بورسعيد.

واستمع الوفد، لمطالب مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء طارق عمار، حول بقاء النادي في موقعه وعدم نقله لأي مكان آخر في إطار عملية تطوير استاد النادي المصري.

وتحدثت إدارة النادي حول الإنجازات والنشاطات التي يمارسها عدد كبير من أبناء محافظة بورسعيد داخل النادي، بالإضافة إلى إنجازات الفريق الأول لكرة اليد.

ويشارك في الزيارة، النواب، محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.