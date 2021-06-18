الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

الخشت يوجه باستمرار تطوير البنية التحتية التكنولوحية لمركز التعليم المدمج

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجلس إدارة مركز التعليم المدمج بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم المدمج.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، واستمرار الدراسة أون لاين أو أوف لاين، والاندماج الكامل على منصة BlackBoard، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على التوسع في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، مضيفًا أن التعليم المدمج يقوم على استخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتعددة في العملية التعليمية سواء أون لاين أو أوف لاين، ومصادر التعلم فيه تجمع بين المصادر الورقية والتكنولوجيا، ونوع التعلم فيه تزامنية وغير تزامنية ويمكن التعلم فيه بدون إنترنت.

جدير بالذكر أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج.

كما تم إطلاق أكبر منصة ذكية للتعليم عن بعد على مستوى جامعات العالم  Smart CU  ، عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS. وقد تم اعتماد منصة Blackboard EdTech      Platform لدعم العملية التعليمية بالجامعة لما لها من مميزات أهمها إتاحة سهلة للمادة العلمية، وتعزيز التفاعل مع الطلاب، ودعم استراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم العالمية، وتسهيل الواجبات والاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأي. وتتضمن المنصة مجموعة من الأنظمة العالمية المتكاملة منها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات Collaborate، إلى جانب أدوات تعليمية متعددة أخرى.

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