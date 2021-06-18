الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الفيوم تُنهي استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية

تعقيم اللجان
تعقيم اللجان

انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من جميع التجهيزات اللازمة للجان والاستراحات، بتوجيهات ومتابعة وإشراف الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمقرر أن تنطلق غدًا السبت.

أكد وكيل الوزارة، على أنه تم إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير ونظافة جميع لجان الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة وبلغ عددها 164 لجنة

كما تم تجهيز  الاستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين، وبلغ عددها 28 استراحة على مستوى المحافظة وبجميع الإدارات التعليمية بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث (الأسرة – البوتاجازات - المراوح – الثلاجات - المبردات) لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم.

وأكد الدكتور أكرم حسن، على مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مضيفا أنه تتم المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم لجميع اللجان والاستراحات على مستوى محافظة الفيوم ، لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات الآمنة.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الخبز المدعم للاستراحات والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.

قدم وكيل الوزارة رسالة شكر للمهندس طة البنا مدير عام التعليم الفني بالفيوم وذلك للجهد المبذول في العمل وكذلك رسالة شكر لمسئول الاستراحات ومسئول لجان التعقيم ومشرفي ومسئولى غرفة العمليات ، مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد والإخلاص في العمل من أجل تهيئة المناخ المناسب خلال فترة الامتحانات للطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان بسهولة ويسر وآمن وسلام.

استراحة مراقبي الامتحانات
استراحة مراقبي الامتحانات
164 لجنة وتجهيز 28 استراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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