الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

ممنوعات لطلاب الثانوية العامة يجب تجنبها قبل الامتحان

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة ممنوعات على طالب الثانوية العامة، يجب تجنبها قبل ادائه للامتحان المقرر إجراؤها في 10 يوليو، في النقاط التالية : 

- ممنوع كتابة ملاحظات على ال memo حتى نلتزم جميعا بقدر من التكافؤ بين المصادر المتاحة وحتى لا نكلف المراقبين بما لا يستطيعون التعامل معه

- ممنوع كتابة ملاحظات الطالب على الكتاب الإلكتروني لمن لا يحمل كتاب ورقي وسيتم فحص ذلك من المراقبين 

- ممنوع وضع غلاف الكتاب فقط من الخارج وكل ما بالداخل عبارة عن مذكرات خارجية

وكانت قد قررت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) بمزيج من الامتحان الالكتروني والورقي  للشعبتين الأدبية والعلمية، لتبدأ يوم ١٠ يوليو للشعبة العلمية و١١ يوليو للشعبة الأدبية .

وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لتعريف طلاب الثانوية العامة بالتعليمات الخاصة بكيفية حل امتحانات الثانوية العامة النهائية على البابل شيت، وكذلك كيفية رصد الإجابات على التابلت. 

وجاءت تعليمات الوزارة من خلال فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، كالتالي: 

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد الكترونيا مع إتاحه نسخة مطبوعة" بابل شيت" للإحابة.

- وستعقد ورقيا فقط لطلاب المنازل والإعادة.

- كل الأسئلة من نوعية اختيار من متعدد.

- وتحتوي الكراسة على صفحات بيضاء لكتابه الخطوات للمواد العلمية.

_ ويسمح بدخول كتاب الوزارة .

- للطلاب الذين استلموا التابلت سيتم حل الاسئلة ورقة البابل شيت ثم رصدها على التابلت.

- سيتم إتاحه الوقت الكافي للحل بابل شيت وتابلت.

- الهدف هو تأمين الطالب في حالة حدوث اي مشكلة تقنية.

- سيكون التصحيح إلكترونيا بكل الأحوال لضمان العدالة الكاملة لكل الطلاب.

طريق الحل في البابل شيت:

- أقرأ التعليمات الخاصه بالامتحان بعناية.

- استبدل ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.

- املىء بيناتك بشكل صحيح، و لاتكتب اسمك الا في المكان المخصص.

- فكر في الاسئلة قبل اختيار الإجابة. 

- اختار الإجابة عن طريق تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الاطار.

- تاكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الاسئلة.

- استخدم قلم جاف ازرق في التظليل.

- إذا اردت تغيير الإجابة لا تستخدم مزيل اجابة "كوليكتور، بل  اشطب الإجابه عن طريق علامة خطأ عليها ثم تبدأ بتظليل الإجابة عليها حتى يستطيع الكمبيوتر قراءة الإجابة الصحيحة.

- اذا تم الشطب بأي طريقة اخرى فلن تحسب الدرجة.

- لا يصح اختيار اكثر من اجابه واحده لان درجة السؤال لن تحسب

- تاكد من مطابقة اجابتك على التابلت مع ورقة البابل شيت وفي حالة عدم تطابق التابلت مع البابل شيت سيتم احتساب إجابة ورقة البابل شيت.

- وإذا كانت هناك مشكلة بقراءة البابل شيت على السكانر سيتم احتساب درجة التابلت.

- وفي حالة اختلاف الإجابات كلها يسمى هذا تحايل على الامتحان.

- دمج المنظومة الرقمية مع الورقية يؤمن الطلاب من اي مشاكل تقنية، ليكون التركيز فقط في التحضير للامتحان.

الثانوية امتحانات وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقي الامتحان الإلكتروني الامتحان

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