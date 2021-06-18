إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.



وقال اللواء أركان حرب وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أزالت 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 220 متر، بقرية طحا وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأضافت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، أزالت حالة بناء في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 12 سهم، بقرية الناصرية، التابع للوحدة المحلية لقرية بني حرام، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمنيا