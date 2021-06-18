الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 2361 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قافلة طبية
قافلة طبية

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلتين طبيتين مجانيتين لأهالى قريتى أولاد عمرو التابعه لمركز قنا، والحاج سلام التابعة لمركز فرشوط  فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .


أوضح محافظ قنا أن القافلتين نجحتا فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٢٣٦١ مواطن؛ بواقع ١٢٣٥ مواطن بقرية أولاد عمرو ، و ١١٢٦ مواطن بقرية الحاج سلام ، وذلك فى ٩ تخصصات طبية ؛ بواقع " ٥٩٩ حالة طب أطفال ، ٤٣٤ حالة أمراض باطنة ، ٤٣١ أمراض جلدية ، ٢٧٢ عظام ، ١٩٦ حالة رمد ،  ١٣٢ تنظيم الأسرة ، ١١٨ جراحة ، ٩٨ أمراض النساء والتوليد ، ٧١ أسنان " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٩٨ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

 

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القوافل الطبية من خدمات طبية، وخدمات الأشعة ،والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة ، مضيفا أن هذه القوافل تقوم أيضا بتقديم خدمات التوعية حيث جرى عقد ٤ ندوات لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ، و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ١٦٢ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي . 

الدولة اجراءات جمهور الرئيس خدمات الوطن عقد عبدالفتاح ذكرى الكشف الطبى الصحة

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