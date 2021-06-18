الانتهاء من أعمال كوبري الشرقاوية بشبرا الخيمة

أكدت مصادر خاصة فى هيئة الطرق والكباري، الانتهاء من أعمال كوبري الشرقاوية والذي يقع فى منطقة حي عرب شبرا الخيمة، حيث يقع أعلى شريط السكة الحديد ليساعد المواطنين فى العبور.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن كوبري الشرقاوية سيساهم بشكل كبيرتخفيف التكدس في المنطقة، خاصة أن تلك المنطقة يوجد بها تكدس شديد بسبب شريط السكة الحديد.

الجدير بالذكر أن الكوبري يخدم ما يقرب من 3 ملايين مواطن من أبناء شبرا الخيمة والمدن المجاورة بمحافظة القليوبية، ويربط منطقة شرقالسكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعي مباشر، كما سيساهم فى تخفيف الزحام، والكوبري يبلغ طول الاتجاه القادم من ميت نما إلىالطريق الزراعي – شبرا الخيمة 670 مترا، وطول الكوبري في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي – شبرا الخيمة، إلى ميت نما 600 متروعرضه 9 أمتار.

تسعى وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكباري، للبدء فى تطبيق منظومة النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل، وإستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية، وذلك من أجل تغير منظور النقل فى مصر.



ونسلط الضوء فى السطور التالية على مجموعة من المعلومات الخاصة بمنظومة النقل الذكي في مصر وما هو:

- يساعد تطبيق منظومة النقل الذكي على استخدام بوابات إلكترونية ذات حساسات وموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق.

- يساهم تطبيق منظومة النقل الذكي على الحد من الحوادث التي تحدث فى الطرق السريعة.

- قامت هيئة الطرق والكباري بإسناد المشروع لتحالف مصرى عالمى.

- تم اختيار 6 طرق بإجمالي أطوال 1079 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى

- سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة النقل الذكي بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 21 طريق بطول 6274 كم.

- سيتم البدء ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطريق شبرا - بنها الحر، وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.

- تعمل هيئة الطرق والكباري على تنفيذ توجيهات تعليمات الرئيس بشأن إضافة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبري واعتباره أولوية أولى.