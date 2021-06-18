الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة الحركة التجارية بين القاهرة والمطارات الإماراتية

مطار القاهرة
مطار القاهرة

صرحت مصادر مطعلة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بأن الحركة التجارية "البضائع" بين مطار القاهرة والمطارات الإماراتية تشهد خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة للغاية في نقل مختلف البضائع والمستلزمات عبر البلدين، بمختلف شركات الطيران الوطنية، حيث يتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم، ووفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والبضائع واطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستو"، أن قرية البضئع بمطار القاهرة الدولي تشهد على مدار اليوم، زيادة ملحوظة في الحركة التجارية بين القاهرة وكافة المطارات الإماراتية، حيث يتم نقل ما يقرب من 25 طن من مختلف البضائع والخضروات والمستزلمات الطبية والمواد الخام المخصصة لمختلف الصناعات، وذلك عبر ما يقرب من 15 رحلة جوية دولية ركاب وبضائع بين القاهرة والمطارات الاماراتية سواءا طائرات خاصة بالشحن الجوي او ركاب .

وأشارت المصادر، إلى أن المسئولين بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، يشددون على ضرورة تشديد الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة البضئع بمرحلتى السفر والوصول، كما يتم تخزين البضائع ذات الخطورة الشديدة ، عبر وسائل حماية امنية وتامينية مشددة للغاية، ووفقا للاسس العلمية لشروط تخزين البضائع الخطرة مثل المواد الاشعاعية والادوية الخاصة بالامراض الخطيرة والتي تحتاج الى شروط خاصة للتخزين.

وأوضحت المصادر، أن قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، شهدت خلال الفترة الماضية وصول العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عبر شركات الطيران الإماراتية القادمة من دولة الصين، حيث أبدى مسؤولي وزارة الصحة والسكن أشادتهم البالغة جراء عمليات التخزين التي تقوم بها السلطات المختصة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، مما يحافظ على جودة وحيوية تلك اللقاحات.

وأكدت المصادر، أن قرية البضائع تشهد رواجا ملحوظا في الحركة التجارية "البضائع" بين القاهرة ومختلف دول العالم، حيث تعتبر عمليات شحن الخضروات والمستلزمات الطبية المختلفة، أحد أهم البضائع التي تصديرها واستيرادها لمختلف الشركات، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.

مطار القاهرة قرية البضائع المطارات الاماراتية الشحن الجوي المستلزمات الطبية

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