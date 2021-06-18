الكشف عن خطط سفر الأوروبيين وتفضيلاتهم فيما يتعلق بالوجهات السياحية

كشف التقرير الشهري السابع لمفوضية السفر الأوروبية (ETC)، والمتعلق بدراسة حالة السوق السياحية الأوروبية تأثير "COVID-19" على خطط سفر الأوروبيين وتفضيلاتهم فيما يتعلق بالوجهات السياحية وقياس نوايا السفر ومراقبة مشاعر الجمهور في أوروبا المتعلقة بالسفر على المسارين المحلي والدولي في عشر أسواق رئيسية ذات مصدر كبير الحجم، يوضح ارتفاع الرغبة في السفر لدى الأوروبيين إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الاستطلاع.

التقرير شمل دراسة حالة السوق في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا وبولندا والنمسا.

مع البدء في عمليات تخفيف القيود والفتح في أوروبا قمنا بعمل هذا المسح الجديد على الأسواق السياحية الأوروبية الرئيسية الذي نتيجته توضح ارتفاع الاهتمام بالسفر بشكل واضح، حيث يعتزم 70% من الأوروبيين تقريبا القيام برحلة بحلول نهاية نوفمبر 2021، بينما يظل حوالي 15% فقط غير متأكدين و15% غير مستعدين للسفر.

التطور السريع للقاحات "COVID-19" في أوروبا إلى جانب البدء في تقديم شهادة "COVID" الرقمية للاتحاد الأوروبي وموسم الصيف القادم تعزز روح السفر لدى الأوروبيين، حيث 70% ممن شملهم المسح يضعون بالفعل خطط سفر للأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 56% في الاستطلاع السابق.

يشعر 57% من الأوروبيين بمزيد من التفاؤل بشأن التخطيط للرحلات في الأشهر المقبلة بفضل حملات التطعيم، في حين أن 25% محايدون ولم يتشكل لديهم رأي بعد، بينما نسبة 18% غير مقتنعين بالسفر بعد.

الجدير بالذكر أنه في كثير من الحالات يكون للتلقيح تأثير مباشر على ترتيبات السفر، حيث يعتزم 54% حجز رحلة بمجرد تلقيحهم ضد COVID-19.

وأكد الدكتور سعيد البطوطي عضو مفوضية السفر الأوروبية والمستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تنسيق القواعد وتنشيط السفر عبر المنطقة الأوروبية تُظهر بالفعل نتائج إيجابية، وقد حظي تقديم شهادة COVID الرقمية للاتحاد الأوروبي بقبول واسع بين الأوروبيين، حيث يشعر 57% ممن شملهم المسح أن الشهادة ستسهل التخطيط لرحلتهم القادمة، بينما أعرب 18% فقط عن رأي مخالف.

السفر داخل أوروبا في المقدمة يشعر الأوروبيون المتحمسون للسفر قريبًا بحماسة أكبر تجاه الرحلات الصيفية، ويخطط 31% للسفر خلال شهري يونيو ويوليو و 41% خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بينما يعتزم 16% الآخرون السفر في الخريف. يُظهر الاستطلاع أيضا ارتفاع ملحوظ في الاهتمام بالسفر للخارج؛ حيث نسبة 51% ممن شملهم الاستطلاع يرغبون في زيارة دولة أوروبية أخرى، بينما يفضل 36% الرحلات الداخلية للاستمتاع بمناطق الجذب في بلدانهم. يفضل الأوروبيون الذين يسافرون إلى الخارج هذا الصيف الوجهات الجنوبية مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في رحلتهم التالية.

بالنسبة لحالة التخطيط لهذه الرحلات، فإن 42% أجروا بعض أو كل حجوزاتهم لعطلتهم الصيفية، واختار 40% وجهته القادمة ولكنهم لم يحجزوا بعد، و19% لم يقرروا بعد إلى أين سوف يذهبون.

الأوروبيون حريصون على السفر ومع ذلك لا يزالون قلقين بشأن الرحلات الجوية وإجراءات الحجر الصحي، بينما تستمر معنويات السفر في التحسن، أعرب 19% من المسافرين "المبكرين" الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم الشديد بشأن إجراءات الحجر الصحي غير المتوقعة أثناء رحلاتهم.

يثبت هذا مرة أخرى أن قواعد السفر الواضحة والمتماسكة ضرورية لتعزيز ثقة السفر في جميع أنحاء أوروبا. لا يزال السفر الجوي هو الجزء الأكثر إثارة للقلق في الرحلة بالنسبة لـ 18% من جميع المشاركين لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.

على الرغم من أنه لا يزال الخيار الأكثر تفضيلا بين الأوروبيين الذين لديهم خطط سفر قصيرة الأجل. بالنسبة لوسيلة السفر، نسبة 47% يرغبون بالسفر الجوي، بينما نسبة 39% تفضل السفر بالسيارة.