«منى» تتعاون مع أسامة الهندي في أول أعمالها باللهجة الخليجية

تسعد المطربة منى لطرح باكورة أعمالها الغنائية من توقيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي خلال أيام وذلك بعد أن قدمت عدد من الأغنيات لمطربين أخرين على صفحات السوشيال ميديا وحققت انتشاراً واسعاً .

حيث انتهت المطربة منى من تجهيزات ألبومها المقبل الذي يحتوى على عدد من الأغنيات بين اللهجة المصرية والخليجية وقررت خلال نهاية الشهر الجاري بطرح أحدى أغنيات الألبوم على طريقة السنجل.

وتستعد شركة قنوات للإنتاج الموسيقي لطرح الأغنية خلال الشهر الجاري بعد الإنتهاء من عملية المكساج الخاصة بالأغنية خلال الأيام الجارية خاصة أن منى هي أحدث إكتشافات قنوات.

وكان الاتفاق بين قنوات ومنى أن يكون أول عمل يتم طرحه باللهجة الخليجية وتحمس أسامة الهندي للتعاون معه وذلك بعد أعماله مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي أخرهم الكينج محمد منير في اغنية "اللي باقي من صحابي" الذي طرحت الأيام الماضية وحققت ردود أفعال إيجابية كما انه تعاون مع الهضبة عمر دياب في أكثر من عمل غنائي اخرهم البوم "يا أنا يا لاء".

و تتعاون في الأغنية مع الملحن أحمد أبو زيد الذي تعاون هو الأخر مع عدد كبير من المطربين في مصر والوطن العربي والأغنية كلمات الشاعر أحمد عبدالنبي الذي تعاون مؤخراً مع كاظم الساهر في أغنية "الممثلة" وبهذة التواليفة المميزة تقدم شركة قنوات مني للسوق الغنائي في مصر والخليج حيث تتعاون معها في مشروع غنائي ضخم سيتم الاعلان عنه تفاصيله قريباً.

وتعد المطربة مني من الفنانين الصاعدين في عالم الغناء وتتميز بإجادة الغناء بأكثر من لهجة وطرحت من قبل كافر لأغنية "أحبك" لحسين الجسمي بصوتها علي قناتها الخاصة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق ردود أفعال إيجابية كبيرة وخطت مشاهدتها حاجز الـ100 مشاهدة.