الجمعة 18 يونيو 2021
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فن

صبرى فواز: لا يوجد ما يسمى بالسينما النظيفة.. والفن هدفه تحقيق المتعة

ندوة صبري فواز بمهرجان
ندوة صبري فواز بمهرجان الإسماعيلية

أعرب الفنان صبري فواز عن سعادته بالمشاركة وتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته 22.

وقال فواز: "ليس هناك شيء يسمى بالسينما النظيفة ومن يردد هذه الجملة لديه مشكلات شخصية، وكذلك الشخص الذي يردد دائما أن الفن رسالة فهذا ليس له أساس من الصحة".

ويعرض لصبري فواز فيلم قصير بعوان "خط النهاية" من إنتاج وإخراج عمرو الليثي، وشارك في بطولته كل من صبرى فواز و تامر حسني وهو طفل و نشوى مصطفى، وكان مشروع تخرج الليثي.

وأضاف، خلال ندوته المقامة على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن الهدف الحقيقي من الفن تحقيق المتعة للمشاهد والجمهور فقط، وكل من يقول إن السينما نظيفة أو الفن رسالة فهو ضعيف فنيًا وليس واثقًا في موهبته، مؤكدًا أن العمل يقاس حسب جودته فقط ولا شيء آخر.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

وفي سياق متصل، احتفي مهرجان الإسماعيلية أمس الخميس بالنجمة الكبيرة صفية العمري التي قامت ببطولة الفيلم الروائي القصير "كان لك معايا"، إخراج روجينا بسالي وإنتاج المركز القومي للسينما، وقد حصدت من خلاله "العمري" جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي أقيم بلندن الشهر الماضي.
وأطلقت مساء أمس وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم شارة انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان عصام زكريا ورئيس المركز القومي للسينما محمد الباسوسي ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
كما حضر حفل الافتتاح كل من الفنان أحمد بدير والإعلامية بوسي شلبي وخالد جلال رئيس الرقابة والمصنفات الفنية وعدد كبير من النقاد والشخصيات العامة.

مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية المركز القومي مهرجان الاسماعيلية الدولي صبري الفيلم الروائي القصير المركز القومي للسينما الإسماعيلية ممثلة بشار صفية العمري

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