«الوسواس» يقتل طفلتين على يد زوجة الأب.. وقرار من النيابة ضدها

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس ربه منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل ابنتى زوجها بقصد الانتقام منهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العامرية العام، باستقبال جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة دائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من أعلى، وأكد والدها عامل، وشقيقة والدها ربة منزل، مقيمان بذات العنوان، أنه أثناء لهو المجني عليها أعلى سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت، ما أدى لوفاتها، ولم يتهما أو يشتبها في أحد في وفاتها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات، في ظروف مماثلة لوفاة المجني عليها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان بقصد التخلص منهما.

وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت بسبب قيام الطفلة الأولى بإحداث الوقيعة بينها وبين وزوجها، وذلك بعد تحريض من جدتهما.

وأضافت انها قامت بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها الأولى، وتم نقل الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، واأطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الرمل ثان بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات سابقة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.

تلقى مساعد الوزير اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ بوجود قتيل بمنطقه أبو سليمان.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل بقيادة مفتش مباحث القسم ورئيس مباحث القسم والضباط المعاونين لمكان البلاغ ووجدوا شخص يدعى ع.ا، مقيم بدائرة أبو سليمان متوفي، وأخر مصاب.

