الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الوسواس» يقتل طفلتين على يد زوجة الأب.. وقرار من النيابة ضدها

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس ربه منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل ابنتى زوجها بقصد الانتقام منهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العامرية العام، باستقبال جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة دائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من أعلى، وأكد والدها عامل، وشقيقة والدها ربة منزل، مقيمان بذات العنوان، أنه أثناء لهو المجني عليها أعلى سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت، ما أدى لوفاتها، ولم يتهما أو يشتبها في أحد في وفاتها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات، في ظروف مماثلة لوفاة المجني عليها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان بقصد التخلص منهما.

وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت بسبب قيام الطفلة الأولى بإحداث الوقيعة بينها وبين وزوجها، وذلك بعد تحريض من جدتهما.

وأضافت انها قامت بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها الأولى، وتم نقل الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، واأطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الرمل ثان بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات سابقة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.
تلقى مساعد الوزير اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ بوجود قتيل بمنطقه أبو سليمان.
على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل بقيادة مفتش مباحث القسم ورئيس مباحث القسم والضباط المعاونين لمكان البلاغ ووجدوا شخص يدعى ع.ا، مقيم بدائرة أبو سليمان متوفي، وأخر مصاب.
 

الكشف الطبى أيام دعاء حبس طفل تحريض ربة منزل تحقيق الإسكندرية المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

إيمى سمير غانم تنشر صورة جديدة لوالدتها وتطالب بالدعاء لها

حرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

«الصحة» الإسرائيلية تزيح موقع نظيرتها المصرية من خيارات جوجل.. تعرف على السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم