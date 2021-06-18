الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة طالبة عثر عليها متوفاة داخل منزلها بالعياط

جثة طالبة
جثة طالبة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة طالبة عثر عليها متوفاة داخل منزلها فى إحدى قرى مركز العياط بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحرياتهم لكشف ملابسات العثور على جثة طالبة داخل مسكنها فى إحدى قرى العياط، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة داخل مسكنها فى إحدى قرى مركز العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطالبة بالصف الأول الثانوى، وتمت مناظرة جثتها ونقلها إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

في سياق آخر بدات نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع موظف بجهاز السيرفيس والنقل الجماعي، أثناء تنفيذ حملة مكبرة على سائقي التوك توك بحدائق الأهرام. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الموظف لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كان الموظف يعاني أي أمراض مزمنة.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء قيام حي الهرم بالتعاون مع جهاز السيرفيس التابع لمحافظة الجيزة بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام وجمع عدد من مركبات التوك توك المخالفة قام أحد السائقين بتحريض زملائه على استرداد المركبات الخاصة بهم من القائمين بالحملة وحاولوا الاشتباك معهم ورشقوهم بالحجارة. 

أضافت التحقيقات والتحريات بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث أن أحد الحجارة أصاب الموظف عماد سعيد عبدالفتاح 42 سنة في صدره ما سبب له ألما شديدا ثم بعد فترة سقط مغشيا عليه وفوجئ زملاؤه بوفاته. 

نجحت مباحث الجيزة وضباط قسم شرطة الهرم برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم في القاء القبض على 4 سائقين ممن رشقوا القوات بالحجارة وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة.

 

النيابة العامة مركز العياط جنوب الجيزة الصفة التشريحية جثة طالبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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