الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا ترفع دولتين عربيتين من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا

مطارات ألمانيا
مطارات ألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا رفعت الأردن وفلسطين وفرنسا واليونان وسويسرا ومناطق من إسبانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، فإن  تلك الدول التي رفعتها ألمانيا من قائمتها للمناطق المعرضة لخطر الإصابة بكورونا، تمثل مقاصد رئيسية للعطلات الصيفية، موضحة أن هذا الرفع سيؤدي إلى عدم إلزام الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق بحجر صحي لمدة عشرة أيام.

ووفق “روتيرز”، فإنه تم أيضا استبعاد بلجيكا والمنطقة الجنوبية من الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وثلاثة أقاليم في هولندا والنرويج وعدة مناطق في سلوفينيا وسانت لوسيا من القائمة.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية، أعلنت أمس الخميس، أنها ستسمح بدخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الـ25 من يونيو الجاري، شريطة إثباتهم تلقيهم لقاح كورونا.

وقالت الوزارة: "أصبحت رحلات الزيارة والرحلات السياحية متاحة مجددا للحاصلين على اللقاح، يجب أن يكون حصول الوافدين على الجرعة الكاملة للقاحات قبل 14 يوما من موعد الوصول".

وأضافت: "ستظل القيود المفروضة على دخول القادمين من مناطق موبوءة بمتحورات جديدة من الفيروس سارية".

وشددت الوزارة على أنها "لن تسمح بدخول المواطنين من دول مدرجة ضمن قائمة مناطق تنشط بها متحورات جديدة للفيروس".

طرح بطاقة تطعيم رقمية خاصة بالاتحاد الأوروبي

وفي العاشر من يونيو الجاري، بدأت ألمانيا، طرح بطاقة تطعيم رقمية يمكن استخدامها في جميع أنحاء أوروبا، حيث تستعد القارة لموسم السفر الصيفي الرئيسي.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان حينها، إن مراكز التطعيم وعيادات الأطباء والصيدليات ستبدأ تدريجيا في منح تصاريح رقمية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، ابتداء من هذا الأسبوع. وسيسمح نظام "كوف باس" للمستخدمين بتنزيل دليل على حالة التطعيم ضد فيروس كورونا عبر تطبيق هاتف ذكي، مما يتيح لهم سهولة الوصول إلى المطاعم أو المتاحف أو الأماكن الأخرى التي تتطلب دليلًا على التطعيم.

وأوضح أن جواز سفر التطعيم من المتوقع أن يكون متاحا لكل شخص في ألمانيا يتم تطعيمه بالكامل، بحلول نهاية هذا الشهر، مبينا أن "الهدف هو أن هذه الشهادة يمكن استخدامها في هلسنكي وأمستردام ومايوركا".

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