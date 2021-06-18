الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيدة تقتل ابنها بـ«سكين» وتصيب زوجها في الغربية

سيدة تقتل ابنها بـ
سيدة تقتل ابنها بـ سكين

شهدت منطقة طه الحكيم، التابعة لدائرة أول طنطا، واقعة مؤسفة، حيث تعدت ربة منزل على نجلها وزوجها بآلة حادة «سكين» ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني بجروح، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن قيام ربة منزل بقتل نجلها وإصابة زوجها، وتم ضبط المتهمة.

كشف مصدر أمني مسؤول، أن المتهمة تعاني من أزمة نفسية، وتم ضبطها، ونقل جثة المتوفي الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بسبب مرض نفسي سيدة تقتل ابنها وتصيب زوجها بطنطا

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