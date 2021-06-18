أوائل الشهادة الإعداداية في التل الكبير بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن اعتماد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، لنتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، إذ ينتظر المئات من الطلاب وأولياء أمورهم وتفعيل رابط مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لاستخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 برقم الجلوس.

حصلت "الدستور" على أوائل الشهادة الإعدادية بإدارة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وجاءت كالتالي "سعيد محمد سعيد عبدالرحمن، بمحموع 278 بمدرسة السلام، محمد محمود إبراهيم محمد، بمحموع 277 بمدرسة الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني، رقية ياسر أحمد حسن مسيل، بمحموع 277 بمدرسة الدكتور على رضوان، شهد محمد فؤاد زكي محمود، بمحموع 277 بمدرسة الدكتور علي رضوان، فاطمة أشرف موسى عبدالعزيز السيد، بمحموع 277 بمدرسة الدكتور علي رضوان، كريم عمرو محمد السيد، بمحموع 277 بمدرسة السلام".

كما ضمت القائمة: أمل عاطف إسماعيل منصور، بمحموع 277 بمدرسة السلام، هدى علي السيد حسن، بمحموع 277 بمدرسة أبوعيادة، صفية على بدر علي بمحموع 277 بمدرسة التل الكبير، سيف الدين السيد محمد إمام، بمحموع 276 بمدرسة الشهيد الرائد محمد عمر الجنايني، حبيبة حامد حسن السيد، بمحموع 276 بمدرسة الدكتور على رضوان، ندى أحمد إبراهيم محمد، بمحموع 276 بمدرسة الدكتور على رضوان، ياسمين إبراهيم مصطفى حسين عيادة بمحموع 276 بمدرسة الدكتور على رضوان، خيري السيد محمود حسين، بمحموع 276 بمدرسة التل الكبير، سليمان أحمد سليمان مصطفى محمد، بمحموع 276 بمدرسة التل الكبير، مصطفى محمود إبراهيم شحاتة، بمحموع 276 بمدرسة التل الكبير، بسمة صلاح عبدالرشيد عبدالواحد، بمحموع 276 بمدرسة التل الكبير.

وضمت القائمة أيضًا: ياسمين نادر فتحي محمد راشد إبراهيم، بمحموع 276 بمدرسة التل الكبير، حمدي أحمد حمدي، بمحموع 276 بمدرسة السلام، مي عاطف سعيد محمود محمود، بمحموع 276 بمدرسة الحويطي، أماني سرحان حسن سالم اسليم، بمحموع 276 بمدرسة أبوعيادة، ترنيم عاد إبراهيم أحمد إبراهيم، بمحموع 276 بمدرسة أبوعيادة، عبدالله محمود محمد إبراهيم برعي، بمحموع 276 بمدرسة الشهيد إبراهيم حامد عبدالعزيز، محمد حسن أحمد مرسي، بمحموع 276 بمدرسة الشيهد إبراهيم حامد عبدالعزيز، أحمد عمرو حامد أحمد محمود، بمحموع 276 بمدرسة 6 أكتوبر، عبدالرحمن محمد علي صقر، بمحموع 276 بمدرسة عمر شاهين الإعدادية، ريم أحمد سعيد عبدالحميد، بمحموع 276 بمدرسة القرين الجديدة.