الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ 1774 مواطنًا ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

قافلة طبية لصحة المنيا
قافلة طبية لصحة المنيا ضمن حياة كريمة بقرية دلجا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، خلال يومي 16 و17 يونية الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 430 حالة جراحة و 386 حالة اطفال و 310 باطنة و 142 قلب و79 نساء و 78 تنظيم اسرة و 106 اسنان و167 جلدية و 76 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 81 تحاليل مختلفة، وعمل 79 حالة موجات صوتيه وعمل 10 حالات رسم قلب، و عمل 7 حالات اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 120 متردد، وتم خلع اسنان لـ 11 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى  34 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 77 متردد، كما تم استخدام 4 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت أنها نفذت 6 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا خلال شهر مايو الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 9 الاف و156 حالة بمختلف التخصصات، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

من جانبه، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، انه تم عمل لـ 527 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه ل 182حالة ورسم قلب لـ 87 حالة واشعة سينية لـ 38 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 635 متردد وتحويل للمستشفى عدد 187 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 491 متردد.

201128692_319119103195989_1895326120011539471_n
201128692_319119103195989_1895326120011539471_n
202746980_305995187880316_214925820446508354_n
202746980_305995187880316_214925820446508354_n
صحة المنيا قوافل طبية قرية دلجا مركز ديرمواس الدكتور محمد نادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

تفاصيل حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

انفجار سيارة محملة بالنفط على طريق فيشا الصغرى بالمنوفية

بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم

أول مكالمة للحكومة الجديدة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يتصل بسامح شكري