الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة فارس: 23% نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية حتى الآن

انتخابات ايران
انتخابات ايران

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن نسبة المشاركة في انتخابات إيران 23% حتى الآن.

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت وسائل إعلام إيرانية ضعف الإقبال على الاقتراع في مراكز عدة في طهران.

وانطلق صباح اليوم الجمعة، ماراثون الانتخابات الرئاسية فى الأراضى الإيرانية لانتخاب رئيس جديد وسط أجواء صريحة تميل إلى إبراهيم رئيسي.

المرشد الأعلى يدلى بصوته فى العملية الانتخابية..

وأدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، بصوته في الساعة السابعة وثلاث دقائق في حسينية الإمام الخميني وسط طهران، مطلقًا بذلك عملية الاقتراع.

وجدد خامنئي دعوته لمواطنيه إلى المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع، والقيام بهذا الواجب في أسرع وقت ممكن.

وشدد خامنئى على أن المشاركة الواسعة ستسمح للبلاد والنظام السياسي للجمهورية الإسلامية بتحقيق مكاسب إضافية على الساحة الدولية.

أحمدى نجاد: لن أشارك فى الانتخابات..

فيما أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم، أنه لن يقوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها إيران اليوم، معللا ذلك "بأن نتيجتها واضحة"، على حد قوله.

وأوضح أحمدي نجاد أن مجلس صيانة الدستور، الذي استبعد ترشيحه لهذه الانتخابات لم يفسر منعه من الترشح.

وتابع نجاد: "تم تحديد الفائز بشكل مسبق" في إشارة لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

وأكد نجاد أن إيران دولة غنية، وقد تم صرف مواردها على السياسة الخارجية، مما يفسر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الإيرانيون.

رئيس هيئة الانتخابات: إعلان النتيجة سيكون غدًا السبت..

من جانبه، قال رئيس الهيئة الانتخابية الإيرانية، إنه سيتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر يوم السبت إذا لم تكن هناك إعادة لفرز الأصوات.

وأعلن رئيس الهيئة أن عدد الناخبين بلغ نحو تسعة وخمسين مليون ناخب، وأن هناك نحو سبعة وستين ألف مركز اقتراع في المدن وأكثر من خمسة وسبعين ألف صندوق موزعة في مختلف القرى، وقد يتم استخدام المروحيات لإيصال الصناديق إلى المناطق والقرى الصعبة الوصول إليها.

وكالة فارس لانتخابات الرئاسية إيران انتخابات إيران نسبة المشاركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

تفاصيل حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

انفجار سيارة محملة بالنفط على طريق فيشا الصغرى بالمنوفية

بالأرقام.. جدول زيادة المعاشات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم

أول مكالمة للحكومة الجديدة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يتصل بسامح شكري