وكالة فارس: 23% نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية حتى الآن

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن نسبة المشاركة في انتخابات إيران 23% حتى الآن.

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت وسائل إعلام إيرانية ضعف الإقبال على الاقتراع في مراكز عدة في طهران.

وانطلق صباح اليوم الجمعة، ماراثون الانتخابات الرئاسية فى الأراضى الإيرانية لانتخاب رئيس جديد وسط أجواء صريحة تميل إلى إبراهيم رئيسي.

المرشد الأعلى يدلى بصوته فى العملية الانتخابية..

وأدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، بصوته في الساعة السابعة وثلاث دقائق في حسينية الإمام الخميني وسط طهران، مطلقًا بذلك عملية الاقتراع.

وجدد خامنئي دعوته لمواطنيه إلى المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع، والقيام بهذا الواجب في أسرع وقت ممكن.

وشدد خامنئى على أن المشاركة الواسعة ستسمح للبلاد والنظام السياسي للجمهورية الإسلامية بتحقيق مكاسب إضافية على الساحة الدولية.

أحمدى نجاد: لن أشارك فى الانتخابات..

فيما أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم، أنه لن يقوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها إيران اليوم، معللا ذلك "بأن نتيجتها واضحة"، على حد قوله.

وأوضح أحمدي نجاد أن مجلس صيانة الدستور، الذي استبعد ترشيحه لهذه الانتخابات لم يفسر منعه من الترشح.

وتابع نجاد: "تم تحديد الفائز بشكل مسبق" في إشارة لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

وأكد نجاد أن إيران دولة غنية، وقد تم صرف مواردها على السياسة الخارجية، مما يفسر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الإيرانيون.

رئيس هيئة الانتخابات: إعلان النتيجة سيكون غدًا السبت..

من جانبه، قال رئيس الهيئة الانتخابية الإيرانية، إنه سيتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر يوم السبت إذا لم تكن هناك إعادة لفرز الأصوات.

وأعلن رئيس الهيئة أن عدد الناخبين بلغ نحو تسعة وخمسين مليون ناخب، وأن هناك نحو سبعة وستين ألف مركز اقتراع في المدن وأكثر من خمسة وسبعين ألف صندوق موزعة في مختلف القرى، وقد يتم استخدام المروحيات لإيصال الصناديق إلى المناطق والقرى الصعبة الوصول إليها.