الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 187 محضرًا تموينيًا في المنوفية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير157 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، مشددا على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 
وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين 59 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و98  محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى . 
وأضاف الجمال بأنه تم تحرير محضر جنح بناحية بركة السبع ضد صاحب محل جزارة لبيعة وحيازتة لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ، كما تحرير محضر أخر بناحية قويسنا ضد صاحب مخزن مواد غذائية لإدارتة النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية يُشتبة فى صلاحيتها لسوء التخزين . 
وفى سياق متصل ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بشن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية للمرور على المحلات العامة و محلات الجزارة ومنافذ بيع المواد الغذائية بنطاق المركز ، أسفرت عن  تحرير 12 محضر تموينى ، 18 محاضر صحية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على سلامة المواطنين وتحقيقا للصالح العام . 
من جانبه أكد محافظ المنوفية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام .

محافظة المنوفية اجراءات مخالفات بدون ترخيص التجارة الاسواق

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وائل لطفي

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