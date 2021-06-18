ضبط 50 طن مخلل به «دود» في البحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، لكسب أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 23 مخبزا بمركزى دمنهور وشبراخيت لإنتاجهما خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، وكذلك للتصرف فى حصص الدقيق المدعم.

كما وردت معلومات تفيد بقيام أحد احد محلات جمعيتي بناحية كفرالدوار بغلق المحل وتغيير النشاط، وبعرض المعلومات على المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، أمر بتشكيل حملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا، حيث تم ضبط أحد محلات السلع التموينية، لغلق المحل وإنهاء النشاط، حيث تبين تصرفة في سلع تموينية بمبلغ 52000 جنيه في السوق السوداء، وكذا عدم وجود ماكينات الصرف وتحويل المحل لنشاط آخر.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لضبط مصانع "بير السلم" الغير مرخصة ومنع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وردت معلومات بوجود مصنع مخللات غير مرخص يعمل فى الخفاء لإنتاج منتجات مجهولة المصدر ورديئة بناحية مركز أبوحمص، وعلى الفور تم توجه الحملة لمكان المعلومة والتأكد من صحتها وأسفرت عن ضبط 50 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي ويحتوى على ديدان، وفقا لتقرير مفتش الأغذية المرفق للحملة.

وفى سياق متصل، تابعت الحملة عملها وتوجهت إلى مصنع لإنتاج الرنجة المدخنة بناحية مركز أبوحمص، وبالتفتيش وجد أنه يستخدم أسماك رديئة في التصنيع وتم التحفظ على 400 كجم سمك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.