الشهود في اعتداء جزار على مسنة بالسلام: سحلها أمام أبنائها وزوجها المسن

كشفت تحقيقات نيابة السلام، من خلال أقوال شهود العيان حول واقعة اعتداء جزار على سيدة مسنة بالضرب المبرح، بسبب خلافات الجيرة، أن المتهم اعتاد التعدى على الأهالى في المنطقة بقصد فرض السيطرة وإرهابهم، مضيفين أنه أيضا كان دائم التعدى على السيدة المسنة، أمام الجيران في المنطقة.

وأضاف الشهود، أن الجزار المتهم قام يوم الواقعة بالتعدى على المجني عليها بالضرب المبرح أمام أبنائها وزوجها المسن بوحشية دون رحمة، أمام شقتها في منطقة السلام، مضيفين أنهم سمعوا صوت السيدة المسنة وهى تستغيث لإنقاذها من يد المتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من التدخل لإنقاذها لخوفهم من بطش الجزار المتهم، الذى بث في نفوسهم الخوف والذعر منه، لشدة جبروته وبطشه بالاستعانة بالعاملين لديه في محل الجزارة.

كانت أجهزة الأمن، تمكنت من القبض على شخص لتعديه على سيدة عجوز بالضرب المبرح على سلم عقار بمنطقة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

يذكر أن أجهزة الرصد بمديرية أمن القاهرة، رصدت انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر قيام رجل ضخم يسحل سيدة من شعرها على السلم داخل أحد العقارات، وبفحص الفيديو، تبين أن الواقعة حدثت في مساكن أطلس بمنطقة النهضة، وأن المتهم يدعى مصطفى في العقد السادس من العمر، والمجني عليها ربة منزل تدعى «نجلاء م» 43 سنة، وتوصلت التحريات، إلى أن خلافات سابقة بسبب الجيرة واستئجار المتهم محل ملك زوج المجني عليها سبب الخلاف.

المتهم يعترف بصحة الفيديو وارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحة الفيديو، وأضاف أنه ارتكب الواقعة، بسبب خلافات حول استئجار محل ملك زوج المجني عليها، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حجز المتهم 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث.