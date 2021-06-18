عظماء في طفولتهم.. طبعة منقحة تصدرها «الكرمة» للمنسي قنديل بمعرض الكتاب

أعلنت دار الكرمة عن صدور طبعة جديدة منقحة عن كتاب «عظماء في طفولتهم» للكاتب محمد المنسي قنديل، تزامنا مع الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يحكي محمد المنسي قنديل في هذا الكتاب عن طفولة عشرين من عظماء التاريخ الإنساني، فنقرأ عن: الحسن بن الهيثم، وصلاح الدين الأيوبي، وتوماس إديسون، وليف تولستوي، وماري كوري، لنتعرف على طفولتهم وبدايات طريق نبوغهم وتأثيرهم على البشرية.

محمد المنسي قنديل كاتب مصري من مواليد 1949، تخرج في كلية الطب في المنصورة عام 1975.

فازت قصصه الأولى بجوائز وهو لا زال طالبًا. اهتم بالتراث العربي وأصدر عند كتب من أجملها «شخصيات حية من الاغاني».

فازت مجموعته القصصية الأولى، «من قتل مريم الصافي»، بجائزة الدولة التشجيعية عام 1988. نشر العديد من الروايات، من أهمها «قمر على سمرقند» التي فازت بجائزة مؤسسة نجيب ساويرس للأدب المصري عام 2006 وترجمت إلى اللغة الإنجليزية، و«يوم غائم في البر الغربي» التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2010.

كما ألف كتبًا للأطفال وسيناريوهات أفلام، وحصل د. محمد المنسي قنديل مؤخرًا على جائزة الدولة التقديرية.

عكف المنسي قنديل على البحث عن جذور الشخصية العربية، وهل هي شخصية قابلة للتقدم والتطور أم انها محكومة بمصير الهزيمة، وقد اثمرت رحلته في التراث العربي عن ثلاث كتب متنوعة هي شخصيات حية من الأغاني ووقائع عربية وتفاصيل الشجن في وقائع الزمن، بعد ذلك كتب روايته الطويلة الأولى "انكسار الروح" وهي قصيدة حب طويلة وشجية عن الجيل الذي عاش مع ثورة يوليو محملا بالانتصارات عاشقا للحب والحياة، وانتهي به الأمر منكسر الروح وضائعا بعد هزيمة "حرب يونيو 1967

كتب بعد ذلك عدة مجموعات قصصية، وتحولت أحد قصصه ( الوداعة والرعب) إلى فيلم سينمائي بعنوان (فتاة من إسرائيل). وقداشتغل كبيرا للمحررين بمجلة العربي التي تصدر من دولة الكويت.

فازت روايته "قمر على سمرقند" بجائزة مؤسسة نجيب ساويرس للأدب المصري عام 2006م، وقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمتها إلى الأنجليزية ونشرتها.

فاز بجائزة الدولة التقديرية في الآداب، دورة العام الجاري مع كل من الروائية سلوى بكر، والشاعر شوقى حجاب.

عظماء في طفولتهم