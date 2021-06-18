الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عظماء في طفولتهم.. طبعة منقحة تصدرها «الكرمة» للمنسي قنديل بمعرض الكتاب

محمد المنسي قنديل
محمد المنسي قنديل

أعلنت دار الكرمة عن صدور طبعة جديدة منقحة عن كتاب «عظماء في طفولتهم» للكاتب محمد المنسي قنديل، تزامنا مع الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يحكي محمد المنسي قنديل في هذا الكتاب عن طفولة عشرين من عظماء التاريخ الإنساني، فنقرأ عن: الحسن بن الهيثم، وصلاح الدين الأيوبي، وتوماس إديسون، وليف تولستوي، وماري كوري، لنتعرف على طفولتهم وبدايات طريق نبوغهم وتأثيرهم على البشرية.

محمد المنسي قنديل كاتب مصري من مواليد 1949، تخرج في كلية الطب في المنصورة عام 1975.

فازت قصصه الأولى بجوائز وهو لا زال طالبًا. اهتم بالتراث العربي وأصدر عند كتب من أجملها «شخصيات حية من الاغاني».

فازت مجموعته القصصية الأولى، «من قتل مريم الصافي»، بجائزة الدولة التشجيعية عام 1988. نشر العديد من الروايات، من أهمها «قمر على سمرقند» التي فازت بجائزة مؤسسة نجيب ساويرس للأدب المصري عام 2006 وترجمت إلى اللغة الإنجليزية، و«يوم غائم في البر الغربي» التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2010.

كما ألف كتبًا للأطفال وسيناريوهات أفلام، وحصل د. محمد المنسي قنديل مؤخرًا على جائزة الدولة التقديرية.

عكف المنسي قنديل على البحث عن جذور الشخصية العربية، وهل هي شخصية قابلة للتقدم والتطور أم انها محكومة بمصير الهزيمة، وقد اثمرت رحلته في التراث العربي عن ثلاث كتب متنوعة هي شخصيات حية من الأغاني ووقائع عربية وتفاصيل الشجن في وقائع الزمن، بعد ذلك كتب روايته الطويلة الأولى "انكسار الروح" وهي قصيدة حب طويلة وشجية عن الجيل الذي عاش مع ثورة يوليو محملا بالانتصارات عاشقا للحب والحياة، وانتهي به الأمر منكسر الروح وضائعا بعد هزيمة "حرب يونيو 1967

كتب بعد ذلك عدة مجموعات قصصية، وتحولت أحد قصصه ( الوداعة والرعب) إلى فيلم سينمائي بعنوان (فتاة من إسرائيل). وقداشتغل كبيرا للمحررين بمجلة العربي التي تصدر من دولة الكويت.

فازت روايته "قمر على سمرقند" بجائزة مؤسسة نجيب ساويرس للأدب المصري عام 2006م، وقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمتها إلى الأنجليزية ونشرتها.

فاز بجائزة الدولة التقديرية في الآداب، دورة العام الجاري مع كل من الروائية سلوى بكر، والشاعر شوقى حجاب.

عظماء في طفولتهم

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
دار الكرمة عظماء في طفولتهم محمد المنسى قنديل معرض القاهره الدولي للكتاب جائزة الدولة التقديرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

حرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

إيمى سمير غانم تنشر صورة جديدة لوالدتها وتطالب بالدعاء لها

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم