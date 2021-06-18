إجراء 80 عملية جراحية متنوعة خلال أسبوع في مستشفى مطروح العام

أكد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن قسم العمليات بمستشفى مطروح العام نجح في إجراء 80 عملية جراحية متنوعة خلال أسبوع في مختلف التخصصات ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وذات مهارة.

وأوضح أن منها ما هو على القائمة أو طوارئ ومنها ٩ عمليات جراحة العظام منها حالتين تركيب مفاصل صناعية، و٣٦ حالة عمليات جراحة عامة ما بين استئصال مرارة وبتر تحت الركبة وتعديل مسار للقولون واستئصال الزائدة الدودية ، و٦ حالات جراحة أطفال ما بين إصلاح عيوب خلقية واستئصال فتق اربي وانسداد معوي.

وأضاف أن تضمنت أيضا العلميات ٢ حالة جراحة أورام و١٠ حالات أنف وأذن وحنجرة لاستئصال اللوزتين وتضخم لحمية الأنف وتركيب أنابيب بطبلة الأذن و٢ حالة جراحة المخ والأعصاب ما بين تثبيت فقرات ونزيف حاد بالمخ و٣ حالات مرضى الاعتلال الكلوي المزمن لتركيب قسطرة وريدية مركزية و٣ حالات بقسم الإقتصادي من بينهم ٣ حالات جراحة عامة و ٥ حالات جراحة عظام و٢ حالة مسالك بولية إزالة حصوات بحوض الكلى .

جاء ذلك في إطار فى إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود والعمل على تحسين منظومة تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها خاصة الخدمات الصحية والطبية .

مريضة كورونا تضع مولودها الأول داخل عناية العزل بمستشفى مطروح العام

ووضعت سيدة مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 22 عاما، أمس الخميس، مولودها الأول في ولادة طبيعية، وذلك عقب دخولها عناية العزل داخل مستشفى مطروح العام.

وقال الدكتور صبري شعبان مدير مستشفي مطروح العام لـ"الدستور"، إن مستشفى مطروح العام استقبل سيدة حامل في حالة غير مستقرة وتبلغ من العمر 22 عاما مصابة بفيروس كورونا المستجد محولة من مستشفى الصدر.

وأوضح أنه تم علي الفور حجزها في عناية مستشفى مطروح العام واستدعاء أخصائي نساء وتوليد وإعطائها البروتوكول الخاص بمرضى كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء أشعة تليفزيونية على البطن وأشعة دوبلر على شرايين وأوردة الساقين أكثر من مرة تحسباً لوجود تجلطات داخل الأوعية الدموية.

وأضاف أنه في الساعة السابعة صباح امس الخميس، وضعت السيدة مولودها الأول في ولادة طبيعية ودون حدوث أي مضاعفات مشيرا إلي أنه تم على الفور دخول المولودة لقسم حديثي الولادة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الأم والمولودة بحالة جيدة ومستقرة وتتم متابعتهما لحظة بلحظة.

إجراء عملية بمستشفى مطروح العام

مستشفى مطروح العام

غرفة عمليات مستشفى مطروح العام

مستشفى مطروح العام