الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نظافة شخصية ومنع التكييفات.. طبيب يوجه نصائح لتفادي الإصابة بكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

مع التكهنات بنهاية الموجة الثالثة من فيروس كورونا، أصبح هناك حديث جديد عن موجة رابعة ربما تشهد تحورات للفيروس تجعله أكثر فتكا.

الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الباطنة بكلية الطب بالقصر العينى يقدم عددًا من النصائح لتجنب هذا الأمر، مطالبا المصريين بتوخى الحذر الشديد.

وأكد الإبراشى لـ"الدستور" ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمزدحمة وعدم التساهل فى هذا الأمر، مؤكدا على أننا مازالنا فى طور الخطورة ولم يعد الأمر سهلا .

كما طالب أستاذ الباطنة بضرورة أن يتلقى جميع المصريين لقاح كورونا، مشددا على أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الحصول على التطعيم وتسجيل أسمائهم لدى منظمة الصحة المصرية المسئولة عن هذا الأمر .

وأوضح إبراهيم الإبراشى أن مصر مازالت فى مرحلة لا تحتمل الاستهانة ذلك لعدم حصول جميع المصريين على لقاح مشيرا إلى أن الأمر قد يتطلب مدة زمنية ليست قصيرة ومن ثم طالب الإبراشى بضرورة الحذر واتخاذ جميع التدابير الإحترازية منبها على ضرورة التتباعد الإجتماعى .

كما أوضح الإبراشى ضرورة تقليل استخدام التكييفات نظرا لكونها تحتاج إلى إغلاق المنافذ وهو ما يساعد فى انتقال الفيروس من شخص لآخر مطالبا بفتح جميع النوافذ وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة والتعامل مع الأمر كانه فى بدايته حتى نقلل الخسارة بشكل أكبر وأكبر على حد قوله .

وأكد الإبراشى استاذ الباطنة بلقصر العينى على ضرورة الألتزام  بالنظافة الشخصية وعدم الاستهتار بذلك واستخدام المطهرات  والماء والصابون لغسل الأيدى كلما أمكن ، مشيرا إلأى تقليل استخدام الاطعمة الخارجية ومحاولة التقليل من استخدام الدليفرى .

كما أكد على ضوروة عدم المصافحة باليد وكذلك طالب بتقليل السهرات العائلية والتجماعات العائلية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى منبها على خطورة التجماعات وذلك نظرا للاقتراب من الموجة الرابعة للفيروس .

وشدد أستاذ اللباطنة على ضرورة الحصول على اللقاح خاصة لفئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك باقر امصريين فيما هم فوق 18 عاما مطالبا ومنبهًا  على عدم الأهتمام بتلقى اللقاح مشيرا إلأى إنه يحمل طوق النجاة من هذا الوباء الذى يهدد البشرية .

وأشار الإبراشى إلى أن الموجة الرابعة غالبا لن تكون مختلقة عن سابقتها لكونه فيروس تنفسى يصيب الجهاز النفسى للجسم .

فيروس كورونا الموجة الثالثة الموجة الرابعة ابراهيم الابراشى

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