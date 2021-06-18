البيت الأبيض: قمة جنيف كانت مفيدة لأمريكا

رفض البيت الأبيض المواقف القاضية بأن الولايات المتحدة لم تستفد من القمة التي عقدت في جنيف بين رئيسها جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حديث لشبكة "سي إن إن" أمس الخميس، إنه لا يشاطر إطلاقا مثل هذه المواقف القاضية بأن قمة جنيف لم تستحق عقدها بالنسبة لواشنطن، موضحا: "كما قال الرئيس بايدن نفسه، فإنه حقق هدفه وأنا أعتقد أن أمريكا استفادت من ذلك".

وحول تصريح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، بأن بايدن منح بوتين منصة، لفت سوليفان إلى أن بوتين بنفسه يقود منصة دولية ملموسة بصفته زعيما لروسيا.

وتابع سوليفان"هذا ما يعني تولي كرسي رئيس إحدى أكبر القوى النووية في العالم، ومن وجهة نظرنا، نحتاج إلى التعامل معه نحتاج إلى التعامل معه بطريقة قوية وحازمة ومبدئية".

كما أشار سوليفان إلى تصريحات بايدن عن أهمية الحوار وجها لوجه بين زعماء الدول، ووجه انتقادات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن بوتين خلال السنوات الأخيرة لم يواجه أي احتجاجات من البيت الأبيض بشأن المسائل المعقدة.

وتابع سوليفان "هذا الهدف وحده كان يستحق الجلوس حول طاولة التفاوض مع بوتين، لكن بايدن، علاوة على ذلك، كان يعمل أيضا على تقديم مصالح الأمن القومي الأمريكية وتقليص خطر اندلاع الحرب النووية وزيادة الفرص لإحراز تقدم في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني وغيرها من المجالات التي تعود إلى المصالح القومية الجذرية للولايات المتحدة".

يذكر أن عقب انتهاء القمة بين بايدن وبوتين، ظهر ترامب على قناة فوكس نيوز وادعى أن ذلك كان يوما جيدا لروسيا.

وقال ترامب خلال اللقاء "لم نحصل على أي شيء أعطينا روسيا مسرحا كبيرا جدا، ولم نحصل على شيء".

وتابع ترامب "لقد تخلينا عن شيء ذي قيمة لا تصدق أوقفت خط الأنابيب نورد ستريم بنفسي، ولكن تمت إعادته، ولم نحصل على شيء بالمقابل".