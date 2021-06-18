وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مسجد عمر بن عبدالعزيز في السويس (فيديو)

افتتح الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس اليوم الجمعة، مسجد عمر بن عبدالعزيز بحي السويس بعد صيانته وإعادة تأهيله بناء على توجيهات وتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورعاية السيد الوزير عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وقد أدى خطبة الجمعة به الشيخ أحمد محمد الشحات مدير إدارة أوقاف السويس تحت عنوان " الحج في زمن الأوبئة ".

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان " الحج في زمن الأوبئة " وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع " راضي " حديثه من منبر مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بالصباح التابع لإدارة أوقاف فيصل مشيرا أن المتأمل في أركان الإسلام يجد أنها تخاطب المستطيع الذي يقدر على الأداء، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا " ، فالاستطاعة مناط التكليف بعد العقل والعلم حيث يقول سبحانه وتعالى " لا يكلف الله نفسا الا وسعها " ، ويقول سبحانه وتعالى " لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا " .

وأضاف في خطبته أن الاستطاعة أنواع ، منها : الاستطاعة البدنية التي تعني سلامة الجسد عن الآفات المانعة من أداء الفريضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال صلى الله عليه وسلم: " نعم " ، ومنها : الاستطاعة المالية التي تعني القدرة على نفقات العبادة ، فمن لم يجد مالا للحج سقط عنه الفرض حتى يتوفر له المال.

وختم منبها إلى اهمية المشاركة والتعاون في مشروع صكوك الأضاحي فإنه مشروع قومي ووطني وناشد جموع الشعب المصري بصفة عامة وشعب السويس الباسل بصفة خاصة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله داعيا أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد ويحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل سوء وشر.

مدير أوقاف السويس يفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز

مدير أوقاف السويس يفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز

مدير أوقاف السويس يفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز

مدير أوقاف السويس يفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز

مدير أوقاف السويس يفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز

مدير أوقاف السويس يفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز

مدير أوقاف السويس يفتتح مسجد عمر بن عبد العزيز