الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد المتهم في واقعة التحرش بـ«طالبة المقطم»

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق توك توك، 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بالتحرش بطالبة والتعدي عليها بعد تصويره لتوثيق جريمته، بنطاق قسم شرطة المقطم.

وقالت الطالبة في التقحقيقات، إنه أثناء سيرها بالطريق العام فوجئت بقيام سائق توك توك بمعاكستها والتحرش بها لفظيا ومحاولة لمسها، وعندما قامت بتصويره وعاتبته بما يفعله تعدى بالسب والشتائم محاولا ضربها بيده وأخذ الهاتف المحمول لإخفاء جريمته.

وألقت مباحث قسم شرطة المقطم القبض على سائق توك توك بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قيام السائق بالتحرش بفتاة أمام أحد الأندية الشهيرة بالطريق الدائري، وفى محاولة منها لتوثيق الواقعة قامت بتصوير المتهم بهاتفها فحاول خطف الهاتف منها، وعندما فشل تعدى عليها بالضرب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

يذكر أيضا أن نيابة الشروق وبدر، استمعت لأقوال موظف متهم بالتحرش بسيدة داخل ميكروباص بدائرة القسم.

وقال المتهم خلال التحقيقات: "ما عملتش حاجة أنا فجأة لاقتها بتضربنى وبتقول متحرش، وأنا أصلا ما أعرفش يعنى أى تحرش".

عقوبة التحرش

يعتبر التحرش ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، والتي يعاقب مرتكبيها وفقا للقانون المصري، استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ويشمل التحرش لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت.

إن عقوبات التحرش تختلف حسب نوع التحرش، والتأثير الواقع جراء فعله، ففي حالة التحرش اللفظي، يتم معاقبة المتهم المتحرش لفظيا عقوبة تتراوح من 6 أشخر إلى سنة، ويكون التحرش اللفظي عبارة عن كلمة تخدش الحياء، أو لفظ غير سوي، ويوجد التحرش باللمس الخارجي، والتحرش باللمس الداخلي، وتتراوح عقوبتهما من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكن أن تتجاوز السبع سنوات في بعض الأحيان حسب قسوة التحرش، وهناك بعض الحالات تصنف على أنها هتك العرض.

جنوب القاهرة التحرش قسم شرطة المقطم النيابة العامة عقوبة التحرش

رئيس التحرير

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