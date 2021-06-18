الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل مقلة دون إصابات بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب داخل مقلة دون خسائر بشرية بدائرة قسم شرطة السلام.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مقلة بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وسيارة اسعاف، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

ويكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء، نظرا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هى التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.